Четверг, 9 Октября 2025 21:26

АрмИнфо.Судья Карен Фархоян изменил меру пресечения в отношении депутата Национального собрания Арцаха Давида Галстяна, ранее заключенного под арест "в рамках уголовного дела о попытке захвата власти" в Армении на домашний арест под залог.

Адвокат Славик Погосян сообщил журналистам после заседания суда, что Галстяну изменили - на домашний арест и залог в размере 5 млн драмов ($12,5 тыс).

Добавим, что Галстян был арестован 26 июня, в рамках уголовного дела о якобы подготовке к захвату власти в Армении. Среди арестованных 16 человек, в том числе и лидер "Священной борьбы" архиепископ Баграт Галстанян. Эксперты называют данное дело политическим мотивированным и не имеющим под собой реальных оснований.