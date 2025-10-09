Arminfo.info


 Четверг, 9 Октября 2025 19:08
Алине Григорян

Татоян представил основные направления деятельности создаваемой им политической силы

Татоян представил основные направления деятельности создаваемой им политической силы

АрмИнфо. Экс-обмудсмен Армении, глава фонда "Татоян" Арман Татоян на пресс-конференции в Ереване 9 октября представил первоочередные вопросы, которые войдут в повестку создаваемой им политической силы "Крылья единства".

Как рассказал правозащитник и основатель новой политической силы, приоритеты охватят несколько блоков. В числе ключевых направлений деятельности внешняя и внутренняя политика

В контексте внешнеполитической повестки его политическая сила, конечно же, будут руководствоваться интересами страны, но по принципу их сочетания с международными тенденциями. "В этом вопросе мы также собираемся быть страной, которая не собирается отказываться от своих обязательств. Между тем, сегодня власти Армении продвигают позицию, которая противоречит этому принципу. В частности, они принимают на себя международные обязательства, и отказываются от них в любой удобных для них момент, когда это противоречит их низкоузким интересам", - пояснил Татоян. Он отметил опасность этой тенденции в контексте формирования неправильного имиджа страны на международной площадке. При этом он заверил, что в этом вопросе, они будут также требовать соответствующего отношения от своих союзников, то есть выполнении их обязательств, взятых в отношении Армении.

Говоря о внутренней политики, Татоян обратил внимание на ту атмосферу ненависти, которую сгенерировала нынешняя власть, в том числе в отношении Армянской Апостольской церкви (ААЦ). Он отметил, что в этом вопросе они будут руководствоваться соблюдения принципов разделения ветвей власти, то есть исключат вмешательство, в данном случае, в дела Церкви. В этом контексте Татоян также объявил, что их политическая сила будет работать в направлении искоренения нецензурной лексики высокопоставленными лицами.

Права арцахцев и вопрос военнопленных

Другим важным вопросом, как заверил Татоян, будет фиксирование преступлений, совершенных как Азербайджаном, так и властями Армении, в частности, в отношении арцахцев. Экс-омбудсмен подчеркнул, что в их повестке не будет вопроса возвращения арцахского населения, поскольку он считает ее нереалистичной. Вместо этого, как пояснил Татоян, они собираются продвигать вопрос достойного проживания арцахцев в Армении, решения их социальных вопросов, а также предотвращения распространения атмосферы ненависти в их отношении. "Мы намерены еще до выборов, выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются арцахцы. Кроме того, мы хотим донести до общественности, что идентичность арцахцев это неотъемлемая часть идентичности армян.  В этом контексте мы намерены в центре Еревана построить музей истории Арцаха и создать специальный отдел по вопросам насильственно перемещенного населения, для правильного координирования их вопросов на государственном уровне", - пояснил экс- омбудсмен.

По части вопроса армянских военнопленных, удерживаемых в Баку, Татоян отметил, что в первую очередь они не позволят, чтобы защита их прав становились вопросом торга. Он подчеркнул, что это исключительно гуманитарный вопрос. В этом ключе он напомнил, что с самого начала азербайджанская сторона делала все, чтобы политизировать этот вопрос. "Меж тем, мы собираемся этот вопрос рассматривать комплексно. Во-первых, мы не будем говорить об освобождении отдельных групп - руководства Арцаха, мирных граждан, отдельно военных заложников. Во-вторых, мы будем рассматривать этот вопрос как угрозу безопасности Армении, поскольку очевидно, что Азербайджан попробует воспользоваться судилищами, проводимыми в отношении арцахского военно- политического руководства, для оказания нового давления", - заметил Татоян.

Они также сообщил, что в этом вопросе они будут предпринимать шаги для создания таких международных механизмов, которые усилил бы надзорную функцию за судилищем и позволили бы разъяснить судьбу пропавших без вести. В этом контексте Татоян также обратил внимание, что возможность поднять этот вопрос была на трехсторонней встречи в Вашингтоне 8 августа.

Переговоры и международные иски

Касаясь переговорного наследия, которое будет передано новому руководству в случае его избрания, Татоян в первую очередь подчеркнул, что они не собираются отказываться от международных обязательств, которые на себя взяла Армения. В этом контексте он также назвал опасным претендентом отказ страны от международных исков против Азербайджана, которые были поданы в международные суды.  В этом ключе он напомнил, что международный суд принял 9 судебных актов в отношении Азербайджана, которыми Армения до сих пор никак не воспользовалась. Это, по его словам, жизненный вопрос для страны, который они собираются продвигать.

Процесс делимитации и демаркации границы Далее экс-омбудсмен напомнил, что сегодня весь процесс  делимитации и демаркации границы осуществлялся с нарушением прав армян, проживающих в приграничных селах, о чем он сам, по его словам, не раз заявлял. В этом вопросе Татоян отметил, что они имеют богатую документальную базу, которую собираются продвигать посредством обсуждений и переговоров с международными коллегами. "В частности, мы собираемся продвигать карты 1984-1987 года, которые основывались на решениях Верховного совета СССР. Другими словами, в этом вопросе мы имеем четкую позицию, документы, принятые в пользу Армении. Между тем, мы считаем неприемлемым продвижение карты генерального штаба, поскольку они являются военными картами и по ним не может проводиться делимитация и демаркация границы",- пояснил Татоян.

Развитие системы безопасности и налаживание диалога с союзниками

Экс-омбудсмен далее отметил, что они собираются пойти по пути развития собственной системы защиты, военной промышленности, для того, чтобы иметь более сильную страну.  Касаясь в этом ключе их внешнего партнерства с другими странами, он отметил, что они в этом вопросе собираются следовать открытому диалогу, но руководствуясь при этом исключительно интересами внутренней повестки. В этом контексте Татоян коснулся возникших проблем во взаимоотношениях с Россией. Он заявил, что в этом вопросе они собираются продвигать открытый диалог с Россией для понимания перспектив дальнейшего сотрудничества. В частности, в вопросах военно-техничехнического партнерства, внешней политики и так далее.

"Что касается России, то в этом вопросе для меня большой проблемой также остается осуществление этнических чисток в присутствии миротворческих сил РФ. Это для меня спорный вопрос, который должен быть разъяснен с российской стороны. И есть множество других вопросов и проблем, которые должны быть обоснованы и изучены", - пояснил Татоян.

Он отметил, что этот вопрос займет важное место, поскольку Армения живет в регионе, в котором она точно еще не раз столкнется с подобными проблемами.

Мирный процесс

Экс-омбудсмен также затронул мирный процесс по урегулированию отношений с Азербайджаном, отметив, что для них обеспечение мира является результатом эффективной системы безопасности, отказа от атмосферы ненависти, и реализации всех тех вопросов, которые входят в повестку их политической силы.

Татоян при этом обратил внимание, что хорошо знаком с проблемами, с которыми сталкивается страна, именно благодаря своей деятельности как омбудсмена Армении, отметив, что это в том числе способствовало определению принципов, которыми будет руководствоваться их инициатива. Он также подчеркнул, что в реализации всех этих вопросов они собираются проводить большую работу с армянской общественностью. И в решении этих проблем они видят путь выхода страны из ситуации, в которой она оказалась сегодня из-за неправильной политики.

Напомним, что о намерении участия в политической жизни страны и создании политической инициативы Татоян заявил в своем видеообращении 6 октября. 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
АРФД примет участие в выборах в совет общины Вагаршапата вместе с блоком АРФД примет участие в выборах в совет общины Вагаршапата вместе с блоком "Ахтанак"
Арцахский депутат переведен под домашний арестАрцахский депутат переведен под домашний арест
Татоян представил основные направления деятельности создаваемой им политической силыТатоян представил основные направления деятельности создаваемой им политической силы
Армянские инструктора проходят переподготовку при вовлечении молдавских специалистов в кинологическом центре Комитете госдоходовАрмянские инструктора проходят переподготовку при вовлечении молдавских специалистов в кинологическом центре Комитете госдоходов
Омбудсмен Армении выражает обеспокоенность ростом числа нарушений права на неприкосновенность частной жизни в странеОмбудсмен Армении выражает обеспокоенность ростом числа нарушений права на неприкосновенность частной жизни в стране
Министр обороны Армении и посол Великобритании обсудили вопросы сотрудничестваМинистр обороны Армении и посол Великобритании обсудили вопросы сотрудничества
Посол Бельгии в Армении: Открытие коммуникаций создаст потенциал роста в регионеПосол Бельгии в Армении: Открытие коммуникаций создаст потенциал роста в регионе
Туркменистан укрепляет транспортно-логистическую инфраструктуру и промышленную базу на КаспииТуркменистан укрепляет транспортно-логистическую инфраструктуру и промышленную базу на Каспии
Пашинян обсудил с еврокомиссаром новую повестку партнерства Армения - ЕСПашинян обсудил с еврокомиссаром новую повестку партнерства Армения - ЕС
Премьер-министр РА: Отношения между Арменией и Европейским Союзом никогда не были столь теснымиПремьер-министр РА: Отношения между Арменией и Европейским Союзом никогда не были столь тесными
Архитектор: Необходимо изменить подход к реконструкции Мемориала Геноцида армянАрхитектор: Необходимо изменить подход к реконструкции Мемориала Геноцида армян
Ваан Костанян: На суверенной территории Армения нет проекта с названием <Зангезурский коридор>Ваан Костанян: На суверенной территории Армения нет проекта с названием <Зангезурский коридор>
В Брюсселе обсуждена  повестка армяно-люксембургских отношенийВ Брюсселе обсуждена  повестка армяно-люксембургских отношений
Арцахцы провели акцию протеста у правительства Армении, требуя от властей страны не говорить от их имени на международных площадкахАрцахцы провели акцию протеста у правительства Армении, требуя от властей страны не говорить от их имени на международных площадках
Премьер-министр РА примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в ТаджикистанеПремьер-министр РА примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Таджикистане
Делегация парламента Армении примет участие в осенней сессии ПА ОБСЕ в СтамбулеДелегация парламента Армении примет участие в осенней сессии ПА ОБСЕ в Стамбуле
IDBank – спонсор Международной конференции ЕГУ «Трансформирующаяся экономика» IDBank – спонсор Международной конференции ЕГУ «Трансформирующаяся экономика» 
"Честь имею": К процессу выражения вотума недоверия Пашиняну уже присоединилось 34 депутата
В Концертном зале им. А. Хачатуряна состоялся концерт В Концертном зале им. А. Хачатуряна состоялся концерт "Симфоническая Европа"
Посол Армении встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросамПосол Армении встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам
Политолог: То, что сейчас преподносится в Армении как Политолог: То, что сейчас преподносится в Армении как "транспортный проект"", завтра может стать очередным нарушением суверенитета Армении
С бывшего министра культуры РА будет взыскано свыше 25 млн драмовС бывшего министра культуры РА будет взыскано свыше 25 млн драмов
В офисе Кочаряна отреагировали на фактчекиг СМИ по делу о В офисе Кочаряна отреагировали на фактчекиг СМИ по делу о "1 марта"
СЕ: Армения имеет репутацию исключительно образцового партнера не только в регионе Южного Кавказа, но и для всей ЕвропыСЕ: Армения имеет репутацию исключительно образцового партнера не только в регионе Южного Кавказа, но и для всей Европы
Замминистра: Армения последовательно проводит гуманитарную политику и политику развития, направленные на обеспечение достойной жизни перемещенных лицЗамминистра: Армения последовательно проводит гуманитарную политику и политику развития, направленные на обеспечение достойной жизни перемещенных лиц
В Ереване пройдет очередной международный фестиваль воздухоплавания на шарахВ Ереване пройдет очередной международный фестиваль воздухоплавания на шарах
В Ереване задержана группа вооруженных лиц  - МВДВ Ереване задержана группа вооруженных лиц  - МВД
В Следкоме Армении существует методологическая проблема, а именно - стремление достичь идеального состояния: ПашинянВ Следкоме Армении существует методологическая проблема, а именно - стремление достичь идеального состояния: Пашинян
МИД РА: Армения выполнила 5 из 13 обязательств по решению проблем беженцевМИД РА: Армения выполнила 5 из 13 обязательств по решению проблем беженцев
Франция заинтересована в создании добровольческих отрядов в Спасательной службе АрменииФранция заинтересована в создании добровольческих отрядов в Спасательной службе Армении
Группа граждан провела акцию протеста в поддержку архиепископа Микаэла Аджапахяна - они призывают оппозицию объединитьсяГруппа граждан провела акцию протеста в поддержку архиепископа Микаэла Аджапахяна - они призывают оппозицию объединиться
Ардшинбанк предлагает 5% cashback при рефинансировании   бизнес-кредитов Ардшинбанк предлагает 5% cashback при рефинансировании   бизнес-кредитов 
В Армении официально стартовала я инициатива ЕС по поддержке местного развитияВ Армении официально стартовала я инициатива ЕС по поддержке местного развития
Нет родины, кроме нынешней Республики Армения: Пашинян анонсировал преимущество будущей Четвертой РеспубликиНет родины, кроме нынешней Республики Армения: Пашинян анонсировал преимущество будущей Четвертой Республики
Армения и Таджикистан хотят активизировать дипломатические контакты и отраслевое сотрудничествоАрмения и Таджикистан хотят активизировать дипломатические контакты и отраслевое сотрудничество
В ЕГУ открылся Центр демографических исследованийВ ЕГУ открылся Центр демографических исследований
Политолог: Предстоящие в Армении парламентские выборы определят судьбу нескольких следующих поколенийПолитолог: Предстоящие в Армении парламентские выборы определят судьбу нескольких следующих поколений
Участвуем в выборах отдельно. Эта позиция остаётся без изменений: реакция партии Ванецяна на поддержку Самвела Бабаяна на выборах в ЭчмиадзинеУчаствуем в выборах отдельно. Эта позиция остаётся без изменений: реакция партии Ванецяна на поддержку Самвела Бабаяна на выборах в Эчмиадзине
Оппозиционер: Власти, ответственные за войны и огромные человеческие потери, готовятся к своему переизбранию посредством сокрытия реальностиОппозиционер: Власти, ответственные за войны и огромные человеческие потери, готовятся к своему переизбранию посредством сокрытия реальности
CIET 2025: Международная конференция и выставка в Авазе открывают новые горизонты устойчивого развитияCIET 2025: Международная конференция и выставка в Авазе открывают новые горизонты устойчивого развития
ФИФА оштрафовала ФФА за нарушения, допущенные во время матчей Армения-Португалия и Армения - ИрландияФИФА оштрафовала ФФА за нарушения, допущенные во время матчей Армения-Португалия и Армения - Ирландия
Эдмон Марукян: Самвел Карапетян и архиепископ Микаел Аджапаян являются политзаключеннымиЭдмон Марукян: Самвел Карапетян и архиепископ Микаел Аджапаян являются политзаключенными
Галло Маццео: глубоко впечатлен самобытностью армянского искусства и богатством культурного наследияГалло Маццео: глубоко впечатлен самобытностью армянского искусства и богатством культурного наследия
Земельный участок площадью 0,8 га будет возвращён общине МегриЗемельный участок площадью 0,8 га будет возвращён общине Мегри
Первый прокурор МУС ставит под сомнение заключение Рабочей группы ООН по Рубену ВарданянуПервый прокурор МУС ставит под сомнение заключение Рабочей группы ООН по Рубену Варданяну
Фракция Фракция "Мать Армения" осудила нападки Пашиняна на мэра Гюмри
Серж Саргсян: Страница Арцаха не закрытаСерж Саргсян: Страница Арцаха не закрыта
На саммите в Душанбе планируется подписание документов по борьбе с терроризмом  и военному  сотрудничествуНа саммите в Душанбе планируется подписание документов по борьбе с терроризмом  и военному  сотрудничеству
ContourGlobal и Ардшинбанк — вместе в крупнейшей финансовой сделке Банка в энергетической системе Армении. ContourGlobal и Ардшинбанк — вместе в крупнейшей финансовой сделке Банка в энергетической системе Армении. 
ЕС внедряет новую систему пересечения границы - МИДЕС внедряет новую систему пересечения границы - МИД
Бенни Беннаси, Тата Симонян, Любовь Успенская: Мэрия Еревана представила программу празднования 2807-летия армянской столицыБенни Беннаси, Тата Симонян, Любовь Успенская: Мэрия Еревана представила программу празднования 2807-летия армянской столицы
Пашинян поздравил Путина с днем рожденияПашинян поздравил Путина с днем рождения
Серж Саргсян опровергнул Никола ПашинянаСерж Саргсян опровергнул Никола Пашиняна
Серж Саргсян не готов заявить об участии РПА в предстоящих парламентских выборахСерж Саргсян не готов заявить об участии РПА в предстоящих парламентских выборах
Подписание декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне - это общая победа для тюркских государств: президент УзбекистанаПодписание декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне - это общая победа для тюркских государств: президент Узбекистана
Эрдоган: Анкара рассматривает Вашингтонскую декларацию Азербайджана и Армении как позитивный шагЭрдоган: Анкара рассматривает Вашингтонскую декларацию Азербайджана и Армении как позитивный шаг
Второй президент РА намерен принять участие в парламентских выборах 2026 годаВторой президент РА намерен принять участие в парламентских выборах 2026 года
Секретарь Совбеза Армении и посол России обсудили вопросы внерегиональной безопасностиСекретарь Совбеза Армении и посол России обсудили вопросы внерегиональной безопасности
Баку продолжает говорить о <Зангезурском коридоре>, Ереван же заверяет, что это не относиться к территорииБаку продолжает говорить о <Зангезурском коридоре>, Ереван же заверяет, что это не относиться к территории
Роберт Кочарян: Идеи Пашиняна относительно Четвертой Республики продиктованы его глубокими комплексамиРоберт Кочарян: Идеи Пашиняна относительно Четвертой Республики продиктованы его глубокими комплексами
Читать больше



Эксперты
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церквиЭксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном КавказеПолитолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
Политолог: Власти Армении создают Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
Читать больше
Комментируемые
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулируетОсканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графикиВ Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: ПашинянСегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест





Делегация ЦИК Армении в Казахстане приняла участие в 6-м заседании Совета глав ЦИК стран СНГДелегация ЦИК Армении в Казахстане приняла участие в 6-м заседании Совета глав ЦИК стран СНГ