АрмИнфо. Экс-обмудсмен Армении, глава фонда "Татоян" Арман Татоян на пресс-конференции в Ереване 9 октября представил первоочередные вопросы, которые войдут в повестку создаваемой им политической силы "Крылья единства".

Как рассказал правозащитник и основатель новой политической силы, приоритеты охватят несколько блоков. В числе ключевых направлений деятельности внешняя и внутренняя политика

В контексте внешнеполитической повестки его политическая сила, конечно же, будут руководствоваться интересами страны, но по принципу их сочетания с международными тенденциями. "В этом вопросе мы также собираемся быть страной, которая не собирается отказываться от своих обязательств. Между тем, сегодня власти Армении продвигают позицию, которая противоречит этому принципу. В частности, они принимают на себя международные обязательства, и отказываются от них в любой удобных для них момент, когда это противоречит их низкоузким интересам", - пояснил Татоян. Он отметил опасность этой тенденции в контексте формирования неправильного имиджа страны на международной площадке. При этом он заверил, что в этом вопросе, они будут также требовать соответствующего отношения от своих союзников, то есть выполнении их обязательств, взятых в отношении Армении.

Говоря о внутренней политики, Татоян обратил внимание на ту атмосферу ненависти, которую сгенерировала нынешняя власть, в том числе в отношении Армянской Апостольской церкви (ААЦ). Он отметил, что в этом вопросе они будут руководствоваться соблюдения принципов разделения ветвей власти, то есть исключат вмешательство, в данном случае, в дела Церкви. В этом контексте Татоян также объявил, что их политическая сила будет работать в направлении искоренения нецензурной лексики высокопоставленными лицами.

Права арцахцев и вопрос военнопленных

Другим важным вопросом, как заверил Татоян, будет фиксирование преступлений, совершенных как Азербайджаном, так и властями Армении, в частности, в отношении арцахцев. Экс-омбудсмен подчеркнул, что в их повестке не будет вопроса возвращения арцахского населения, поскольку он считает ее нереалистичной. Вместо этого, как пояснил Татоян, они собираются продвигать вопрос достойного проживания арцахцев в Армении, решения их социальных вопросов, а также предотвращения распространения атмосферы ненависти в их отношении. "Мы намерены еще до выборов, выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются арцахцы. Кроме того, мы хотим донести до общественности, что идентичность арцахцев это неотъемлемая часть идентичности армян. В этом контексте мы намерены в центре Еревана построить музей истории Арцаха и создать специальный отдел по вопросам насильственно перемещенного населения, для правильного координирования их вопросов на государственном уровне", - пояснил экс- омбудсмен.

По части вопроса армянских военнопленных, удерживаемых в Баку, Татоян отметил, что в первую очередь они не позволят, чтобы защита их прав становились вопросом торга. Он подчеркнул, что это исключительно гуманитарный вопрос. В этом ключе он напомнил, что с самого начала азербайджанская сторона делала все, чтобы политизировать этот вопрос. "Меж тем, мы собираемся этот вопрос рассматривать комплексно. Во-первых, мы не будем говорить об освобождении отдельных групп - руководства Арцаха, мирных граждан, отдельно военных заложников. Во-вторых, мы будем рассматривать этот вопрос как угрозу безопасности Армении, поскольку очевидно, что Азербайджан попробует воспользоваться судилищами, проводимыми в отношении арцахского военно- политического руководства, для оказания нового давления", - заметил Татоян.

Они также сообщил, что в этом вопросе они будут предпринимать шаги для создания таких международных механизмов, которые усилил бы надзорную функцию за судилищем и позволили бы разъяснить судьбу пропавших без вести. В этом контексте Татоян также обратил внимание, что возможность поднять этот вопрос была на трехсторонней встречи в Вашингтоне 8 августа.

Переговоры и международные иски

Касаясь переговорного наследия, которое будет передано новому руководству в случае его избрания, Татоян в первую очередь подчеркнул, что они не собираются отказываться от международных обязательств, которые на себя взяла Армения. В этом контексте он также назвал опасным претендентом отказ страны от международных исков против Азербайджана, которые были поданы в международные суды. В этом ключе он напомнил, что международный суд принял 9 судебных актов в отношении Азербайджана, которыми Армения до сих пор никак не воспользовалась. Это, по его словам, жизненный вопрос для страны, который они собираются продвигать.

Процесс делимитации и демаркации границы Далее экс-омбудсмен напомнил, что сегодня весь процесс делимитации и демаркации границы осуществлялся с нарушением прав армян, проживающих в приграничных селах, о чем он сам, по его словам, не раз заявлял. В этом вопросе Татоян отметил, что они имеют богатую документальную базу, которую собираются продвигать посредством обсуждений и переговоров с международными коллегами. "В частности, мы собираемся продвигать карты 1984-1987 года, которые основывались на решениях Верховного совета СССР. Другими словами, в этом вопросе мы имеем четкую позицию, документы, принятые в пользу Армении. Между тем, мы считаем неприемлемым продвижение карты генерального штаба, поскольку они являются военными картами и по ним не может проводиться делимитация и демаркация границы",- пояснил Татоян.

Развитие системы безопасности и налаживание диалога с союзниками

Экс-омбудсмен далее отметил, что они собираются пойти по пути развития собственной системы защиты, военной промышленности, для того, чтобы иметь более сильную страну. Касаясь в этом ключе их внешнего партнерства с другими странами, он отметил, что они в этом вопросе собираются следовать открытому диалогу, но руководствуясь при этом исключительно интересами внутренней повестки. В этом контексте Татоян коснулся возникших проблем во взаимоотношениях с Россией. Он заявил, что в этом вопросе они собираются продвигать открытый диалог с Россией для понимания перспектив дальнейшего сотрудничества. В частности, в вопросах военно-техничехнического партнерства, внешней политики и так далее.

"Что касается России, то в этом вопросе для меня большой проблемой также остается осуществление этнических чисток в присутствии миротворческих сил РФ. Это для меня спорный вопрос, который должен быть разъяснен с российской стороны. И есть множество других вопросов и проблем, которые должны быть обоснованы и изучены", - пояснил Татоян.

Он отметил, что этот вопрос займет важное место, поскольку Армения живет в регионе, в котором она точно еще не раз столкнется с подобными проблемами.

Мирный процесс

Экс-омбудсмен также затронул мирный процесс по урегулированию отношений с Азербайджаном, отметив, что для них обеспечение мира является результатом эффективной системы безопасности, отказа от атмосферы ненависти, и реализации всех тех вопросов, которые входят в повестку их политической силы.

Татоян при этом обратил внимание, что хорошо знаком с проблемами, с которыми сталкивается страна, именно благодаря своей деятельности как омбудсмена Армении, отметив, что это в том числе способствовало определению принципов, которыми будет руководствоваться их инициатива. Он также подчеркнул, что в реализации всех этих вопросов они собираются проводить большую работу с армянской общественностью. И в решении этих проблем они видят путь выхода страны из ситуации, в которой она оказалась сегодня из-за неправильной политики.

Напомним, что о намерении участия в политической жизни страны и создании политической инициативы Татоян заявил в своем видеообращении 6 октября.