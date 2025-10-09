Четверг, 9 Октября 2025 18:54

АрмИнфо. Для сотрудников Кинологического центра Управления по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов Армении с 6 по 17 октября в Ереване проходят тренинг для инструкторов с вовлечением молдавских экспертов.

Как сообщает пресс-служба КГД Армении, участие молдавских экспертов было обеспечено при совместной поддержке армянского и молдавского офисов Германского общества международного сотрудничества (GIZ) по обмену знаниями и опытом.

В рамках программы тренинга участники обсуждают важность обнаружения наркотиков и других предметов, обеспечения послушание собак и методы поиска посредством теоретических и практических занятий.

Десятидневная программа курса включает теоретическую подготовку, сложные сценарии поиска наркотиков. Методы осмотра помещений и транспортных средств на погранично- пропускном пункте включают: обнаружение табачных изделий и валюты, принципы кросс-тренинга; углубленная теория обоняния, характеристики наркотиков и тактика сокрытия; практические занятие и ролевые игры с инструктором.

По завершении курсов весь изученный материал будет обобщен в формате вопросов и ответов.

Начальник кинологического Управления по борьбе с контрабандой КГД Карен Балаян, отмечая важность курсов, подчеркнул, что участники будут иметь полное представление обо всех учебных модулях, в частности, о борьбе с выявлением наркотиков, табака и валюты, а также будут готовы эффективно применять полученные знания и навыки.

Молдавские специалисты высоко оценили деятельность Кинологического центра КГД Армении, подчеркнув, что она ни в чем не уступает стандартам аналогичных центров, действующих в развитых странах.

Следует отметить, что в Кинологическом центре КГД имеются служебные собаки различных пород, которые специализируются в основном на обнаружении наркотиков, табака, психотропных средств и денежных купюр. В Кинологическом центре также ведется племенное разведение собак. Инициатива реализуется в рамках программы "Укрепление устойчивых и цифровых торговых маршрутов и логистических концепций между странами Восточного партнерства и ЕС" (EasTnT), которая финансируется правительством Германии и реализуется Германским агентством по международному сотрудничеству (GIZ).