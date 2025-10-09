Arminfo.info


 Четверг, 9 Октября 2025 18:54
Марианна Мкртчян

Армянские инструктора проходят переподготовку при вовлечении молдавских специалистов в кинологическом центре Комитете госдоходов

Армянские инструктора проходят переподготовку при вовлечении молдавских специалистов в кинологическом центре Комитете госдоходов

АрмИнфо. Для сотрудников Кинологического центра Управления по борьбе с контрабандой Комитета государственных доходов Армении с 6 по 17 октября в Ереване проходят тренинг для инструкторов с вовлечением молдавских экспертов.

Как сообщает пресс-служба КГД Армении, участие молдавских экспертов было обеспечено при совместной поддержке армянского и молдавского офисов Германского общества международного сотрудничества (GIZ) по обмену знаниями и опытом.

В рамках программы тренинга участники обсуждают важность обнаружения наркотиков и других предметов, обеспечения послушание собак и методы поиска посредством теоретических и практических занятий.

Десятидневная программа курса включает теоретическую подготовку, сложные сценарии поиска наркотиков. Методы осмотра помещений и транспортных средств на погранично- пропускном пункте включают: обнаружение табачных изделий и валюты, принципы кросс-тренинга; углубленная теория обоняния, характеристики наркотиков и тактика сокрытия; практические занятие и ролевые игры с инструктором.

По завершении курсов весь изученный материал будет обобщен в формате вопросов и ответов.

Начальник кинологического Управления по борьбе с контрабандой КГД Карен Балаян, отмечая важность курсов, подчеркнул, что участники будут иметь полное представление обо всех учебных модулях, в частности, о борьбе с выявлением наркотиков, табака и валюты, а также будут готовы эффективно применять полученные знания и навыки.

Молдавские специалисты высоко оценили деятельность Кинологического центра КГД Армении, подчеркнув, что она ни в чем не уступает стандартам аналогичных центров, действующих в развитых странах.

Следует отметить, что в Кинологическом центре КГД имеются служебные собаки различных пород, которые специализируются в основном на обнаружении наркотиков, табака, психотропных средств и денежных купюр. В Кинологическом центре также ведется племенное разведение собак. Инициатива реализуется в рамках программы "Укрепление устойчивых и цифровых торговых маршрутов и логистических концепций между странами Восточного партнерства и ЕС" (EasTnT), которая финансируется правительством Германии и реализуется Германским агентством по международному сотрудничеству (GIZ). 

ДОБАВИТЬ КОММЕНТАРИЙ
Введите код     

Лента новостей
АРФД примет участие в выборах в совет общины Вагаршапата вместе с блоком АРФД примет участие в выборах в совет общины Вагаршапата вместе с блоком "Ахтанак"
Арцахский депутат переведен под домашний арестАрцахский депутат переведен под домашний арест
Татоян представил основные направления деятельности создаваемой им политической силыТатоян представил основные направления деятельности создаваемой им политической силы
Армянские инструктора проходят переподготовку при вовлечении молдавских специалистов в кинологическом центре Комитете госдоходовАрмянские инструктора проходят переподготовку при вовлечении молдавских специалистов в кинологическом центре Комитете госдоходов
Омбудсмен Армении выражает обеспокоенность ростом числа нарушений права на неприкосновенность частной жизни в странеОмбудсмен Армении выражает обеспокоенность ростом числа нарушений права на неприкосновенность частной жизни в стране
Министр обороны Армении и посол Великобритании обсудили вопросы сотрудничестваМинистр обороны Армении и посол Великобритании обсудили вопросы сотрудничества
Посол Бельгии в Армении: Открытие коммуникаций создаст потенциал роста в регионеПосол Бельгии в Армении: Открытие коммуникаций создаст потенциал роста в регионе
Туркменистан укрепляет транспортно-логистическую инфраструктуру и промышленную базу на КаспииТуркменистан укрепляет транспортно-логистическую инфраструктуру и промышленную базу на Каспии
Пашинян обсудил с еврокомиссаром новую повестку партнерства Армения - ЕСПашинян обсудил с еврокомиссаром новую повестку партнерства Армения - ЕС
Премьер-министр РА: Отношения между Арменией и Европейским Союзом никогда не были столь теснымиПремьер-министр РА: Отношения между Арменией и Европейским Союзом никогда не были столь тесными
Архитектор: Необходимо изменить подход к реконструкции Мемориала Геноцида армянАрхитектор: Необходимо изменить подход к реконструкции Мемориала Геноцида армян
Ваан Костанян: На суверенной территории Армения нет проекта с названием <Зангезурский коридор>Ваан Костанян: На суверенной территории Армения нет проекта с названием <Зангезурский коридор>
В Брюсселе обсуждена  повестка армяно-люксембургских отношенийВ Брюсселе обсуждена  повестка армяно-люксембургских отношений
Арцахцы провели акцию протеста у правительства Армении, требуя от властей страны не говорить от их имени на международных площадкахАрцахцы провели акцию протеста у правительства Армении, требуя от властей страны не говорить от их имени на международных площадках
Премьер-министр РА примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в ТаджикистанеПремьер-министр РА примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Таджикистане
Делегация парламента Армении примет участие в осенней сессии ПА ОБСЕ в СтамбулеДелегация парламента Армении примет участие в осенней сессии ПА ОБСЕ в Стамбуле
IDBank – спонсор Международной конференции ЕГУ «Трансформирующаяся экономика» IDBank – спонсор Международной конференции ЕГУ «Трансформирующаяся экономика» 
"Честь имею": К процессу выражения вотума недоверия Пашиняну уже присоединилось 34 депутата
В Концертном зале им. А. Хачатуряна состоялся концерт В Концертном зале им. А. Хачатуряна состоялся концерт "Симфоническая Европа"
Посол Армении встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросамПосол Армении встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам
Политолог: То, что сейчас преподносится в Армении как Политолог: То, что сейчас преподносится в Армении как "транспортный проект"", завтра может стать очередным нарушением суверенитета Армении
С бывшего министра культуры РА будет взыскано свыше 25 млн драмовС бывшего министра культуры РА будет взыскано свыше 25 млн драмов
В офисе Кочаряна отреагировали на фактчекиг СМИ по делу о В офисе Кочаряна отреагировали на фактчекиг СМИ по делу о "1 марта"
СЕ: Армения имеет репутацию исключительно образцового партнера не только в регионе Южного Кавказа, но и для всей ЕвропыСЕ: Армения имеет репутацию исключительно образцового партнера не только в регионе Южного Кавказа, но и для всей Европы
Замминистра: Армения последовательно проводит гуманитарную политику и политику развития, направленные на обеспечение достойной жизни перемещенных лицЗамминистра: Армения последовательно проводит гуманитарную политику и политику развития, направленные на обеспечение достойной жизни перемещенных лиц
В Ереване пройдет очередной международный фестиваль воздухоплавания на шарахВ Ереване пройдет очередной международный фестиваль воздухоплавания на шарах
В Ереване задержана группа вооруженных лиц  - МВДВ Ереване задержана группа вооруженных лиц  - МВД
В Следкоме Армении существует методологическая проблема, а именно - стремление достичь идеального состояния: ПашинянВ Следкоме Армении существует методологическая проблема, а именно - стремление достичь идеального состояния: Пашинян
МИД РА: Армения выполнила 5 из 13 обязательств по решению проблем беженцевМИД РА: Армения выполнила 5 из 13 обязательств по решению проблем беженцев
Франция заинтересована в создании добровольческих отрядов в Спасательной службе АрменииФранция заинтересована в создании добровольческих отрядов в Спасательной службе Армении
Группа граждан провела акцию протеста в поддержку архиепископа Микаэла Аджапахяна - они призывают оппозицию объединитьсяГруппа граждан провела акцию протеста в поддержку архиепископа Микаэла Аджапахяна - они призывают оппозицию объединиться
Ардшинбанк предлагает 5% cashback при рефинансировании   бизнес-кредитов Ардшинбанк предлагает 5% cashback при рефинансировании   бизнес-кредитов 
В Армении официально стартовала я инициатива ЕС по поддержке местного развитияВ Армении официально стартовала я инициатива ЕС по поддержке местного развития
Нет родины, кроме нынешней Республики Армения: Пашинян анонсировал преимущество будущей Четвертой РеспубликиНет родины, кроме нынешней Республики Армения: Пашинян анонсировал преимущество будущей Четвертой Республики
Армения и Таджикистан хотят активизировать дипломатические контакты и отраслевое сотрудничествоАрмения и Таджикистан хотят активизировать дипломатические контакты и отраслевое сотрудничество
В ЕГУ открылся Центр демографических исследованийВ ЕГУ открылся Центр демографических исследований
Политолог: Предстоящие в Армении парламентские выборы определят судьбу нескольких следующих поколенийПолитолог: Предстоящие в Армении парламентские выборы определят судьбу нескольких следующих поколений
Участвуем в выборах отдельно. Эта позиция остаётся без изменений: реакция партии Ванецяна на поддержку Самвела Бабаяна на выборах в ЭчмиадзинеУчаствуем в выборах отдельно. Эта позиция остаётся без изменений: реакция партии Ванецяна на поддержку Самвела Бабаяна на выборах в Эчмиадзине
Оппозиционер: Власти, ответственные за войны и огромные человеческие потери, готовятся к своему переизбранию посредством сокрытия реальностиОппозиционер: Власти, ответственные за войны и огромные человеческие потери, готовятся к своему переизбранию посредством сокрытия реальности
CIET 2025: Международная конференция и выставка в Авазе открывают новые горизонты устойчивого развитияCIET 2025: Международная конференция и выставка в Авазе открывают новые горизонты устойчивого развития
ФИФА оштрафовала ФФА за нарушения, допущенные во время матчей Армения-Португалия и Армения - ИрландияФИФА оштрафовала ФФА за нарушения, допущенные во время матчей Армения-Португалия и Армения - Ирландия
Эдмон Марукян: Самвел Карапетян и архиепископ Микаел Аджапаян являются политзаключеннымиЭдмон Марукян: Самвел Карапетян и архиепископ Микаел Аджапаян являются политзаключенными
Галло Маццео: глубоко впечатлен самобытностью армянского искусства и богатством культурного наследияГалло Маццео: глубоко впечатлен самобытностью армянского искусства и богатством культурного наследия
Земельный участок площадью 0,8 га будет возвращён общине МегриЗемельный участок площадью 0,8 га будет возвращён общине Мегри
Первый прокурор МУС ставит под сомнение заключение Рабочей группы ООН по Рубену ВарданянуПервый прокурор МУС ставит под сомнение заключение Рабочей группы ООН по Рубену Варданяну
Фракция Фракция "Мать Армения" осудила нападки Пашиняна на мэра Гюмри
Серж Саргсян: Страница Арцаха не закрытаСерж Саргсян: Страница Арцаха не закрыта
На саммите в Душанбе планируется подписание документов по борьбе с терроризмом  и военному  сотрудничествуНа саммите в Душанбе планируется подписание документов по борьбе с терроризмом  и военному  сотрудничеству
ContourGlobal и Ардшинбанк — вместе в крупнейшей финансовой сделке Банка в энергетической системе Армении. ContourGlobal и Ардшинбанк — вместе в крупнейшей финансовой сделке Банка в энергетической системе Армении. 
ЕС внедряет новую систему пересечения границы - МИДЕС внедряет новую систему пересечения границы - МИД
Бенни Беннаси, Тата Симонян, Любовь Успенская: Мэрия Еревана представила программу празднования 2807-летия армянской столицыБенни Беннаси, Тата Симонян, Любовь Успенская: Мэрия Еревана представила программу празднования 2807-летия армянской столицы
Пашинян поздравил Путина с днем рожденияПашинян поздравил Путина с днем рождения
Серж Саргсян опровергнул Никола ПашинянаСерж Саргсян опровергнул Никола Пашиняна
Серж Саргсян не готов заявить об участии РПА в предстоящих парламентских выборахСерж Саргсян не готов заявить об участии РПА в предстоящих парламентских выборах
Подписание декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне - это общая победа для тюркских государств: президент УзбекистанаПодписание декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне - это общая победа для тюркских государств: президент Узбекистана
Эрдоган: Анкара рассматривает Вашингтонскую декларацию Азербайджана и Армении как позитивный шагЭрдоган: Анкара рассматривает Вашингтонскую декларацию Азербайджана и Армении как позитивный шаг
Второй президент РА намерен принять участие в парламентских выборах 2026 годаВторой президент РА намерен принять участие в парламентских выборах 2026 года
Секретарь Совбеза Армении и посол России обсудили вопросы внерегиональной безопасностиСекретарь Совбеза Армении и посол России обсудили вопросы внерегиональной безопасности
Баку продолжает говорить о <Зангезурском коридоре>, Ереван же заверяет, что это не относиться к территорииБаку продолжает говорить о <Зангезурском коридоре>, Ереван же заверяет, что это не относиться к территории
Роберт Кочарян: Идеи Пашиняна относительно Четвертой Республики продиктованы его глубокими комплексамиРоберт Кочарян: Идеи Пашиняна относительно Четвертой Республики продиктованы его глубокими комплексами
Читать больше



Эксперты
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Политолог: Если Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церквиЭксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном КавказеПолитолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
Политолог: Власти Армении создают Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
Читать больше
Комментируемые
Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированиемЖурнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран КеосаянПосле 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированиюЛевон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: ПашинянКтрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
Мнение: Придание Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулируетОсканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графикиВ Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языкеЭксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризмаАдвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решениеОмбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: ПашинянСегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликтаВ ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
Мера пресечения командиру отряда Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест





Делегация ЦИК Армении в Казахстане приняла участие в 6-м заседании Совета глав ЦИК стран СНГДелегация ЦИК Армении в Казахстане приняла участие в 6-м заседании Совета глав ЦИК стран СНГ