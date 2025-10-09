Четверг, 9 Октября 2025 18:53

АрмИнфо. Защитник прав человека Армении Анаит Манасян выступила с заявлением, в котором выражается обеспокоенность ростом числа нарушений права на неприкосновенность частной жизни и защиту персональных данных.

"Вмешательство в частную жизнь часто проявляется в распространении персональных данных и информации, касающейся частной жизни. Защитник прав человека подчеркивает, что получение и распространение персональных данных с нарушением установленного законом порядка является не только нарушением ряда конституционных, договорных и законодательных норм, но и незаконным вмешательством в ряд основополагающих прав человека и влечет за собой установленную законом ответственность",- говорится в заявлении.

При этом Защитник прав человека призвала все заинтересованные стороны соблюдать гарантии защиты персональных данных и права на неприкосновенность частной жизни, получать и распространять информацию, составляющую персональные данные, исключительно в случаях и порядке, установленных законом.

"Компетентные государственные органы также обязаны разрабатывать и внедрять соответствующие инструменты защиты персональных данных", - отметила Манасян.