Четверг, 9 Октября 2025 17:05

АрмИнфо. Министр обороны Армении Сурен Папикян принял новоназначенного посла Соединенного Королевства в Армении Александру Коул.

Как сообщает пресс-служба Минобороны Армении, министр обороны поздравил посла с началом миссии в Армении, пожелав успехов в деле укрепления сотрудничества между Арменией и Соединенным Королевством.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы сотрудничества между Арменией и Великобританией в сфере обороны, а также ряд вопросов региональной и международной безопасности.