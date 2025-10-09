Четверг, 9 Октября 2025 17:02

АрмИнфо. Бельгия поддерживает мир и стабильность на Южном Кавказе. Об этом заявил посол Королевства Бельгии в Армении Эрик Де Муйнк в ходе пресс-конференции 9 октября.

Сославшись на достигнутый прогресс в Вашингтоне между Арменией и Азербайджаном, дипломат выразил уверенность, что это сформирует положительный дискурс. Открытие же коммуникаций и взаимосвязанность создадут, по словам Де Муйнка, большой потенциал роста и возможности диверсификации экономики, как для Армении, так и целого региона.

<Рады развитию этих процессов, и надеемся, что они дадут положительные результаты>, - сказал он.