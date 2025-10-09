Четверг, 9 Октября 2025 17:01

АрмИнфо.На заседании Правительства Туркменистана, состоявшемся по цифровой системе 8 октября, заместитель Председателя Кабинета Министров Б.Аннамаммедов доложил Президенту страны о подготовке к Дню работников строительно-промышленного комплекса, ежегодно отмечаемому 3 ноября.

В частности, сообщалось о масштабном плане ввода в эксплуатацию и закладки ключевых инфраструктурных объектов в Балканском велаяте, приуроченных к этому профессиональному празднику. Данные проекты подчёркивают стремление Туркменистана укрепить транспортно-логистическую инфраструктуру и промышленную базу на Каспии.

В начале ноября состоится открытие нового автомобильного моста через залив Гарабогаз кёл. Также планируется закладка участка новой автомобильной дороги Туркменбаши–Гарабогаз до границы Казахстана. В этрапе Туркменбаши будет построен комплекс по производству карбамида мощностью 1 миллион 155 тысяч тонн в год, а в этрапе Эсенгулы – открыто новое водоочистное сооружение, способное перерабатывать 20 тысяч кубометров питьевой воды в сутки.

Кроме того, состоится международный форум «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана», запланированный на 3-4 ноября в Национальной туристической зоне «Аваза».