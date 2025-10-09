Четверг, 9 Октября 2025 16:02

АрмИнфо.. В Брюсселе состоялась встреча премьер-министра РА Никола Пашиняна с комиссаром Европейского Союза по вопросам расширения Мартой Кос.

Как передает пресс-служба правительства РА, в ходе встречи собеседники обсудили вопросы, связанные с новой повесткой партнерства Армения-ЕС и реализацией предусмотренных ею амбициозных стратегических действий.

Стороны обсудили предстоящие задачи и перспективы углубления сотрудничества, подчеркнув, что в последние годы отношения Армения- ЕС приобрели новое качество и глубину.

Никол Пашинян высоко оценил последовательную поддержку ЕС эффективной реализации институциональных реформ в Армении и подчеркнул заинтересованность правительства РА во внедрении стандартов ЕС во всех сферах.

В свою очередь, Марта Кос отметила готовность ЕС продолжать шаги по углублению и расширению связей с Арменией в различных направлениях.

Стороны с удовлетворением отметили плодотворный диалог по либерализации визового режима и отметили, что в этом направлении также зафиксирован значительный прогресс.

Состоялся также обмен мнениями о возможностях, созданных в регионе в результате установления мира между Арменией и Азербайджаном, реализации проекта TRIPP и "Перекрестка мира".