Четверг, 9 Октября 2025 15:27

АрмИнфо.Будучи страной, не имеющей выхода к морю, Армения в полной мере осознаёт преимущества инклюзивной и равноправной взаимосвязанности во всех её проявлениях, поскольку отсутствие взаимосвязанности долгое время было серьёзным препятствием для развития, экономического роста и региональной интеграции республики.

Об этом, выступая на втором международной форуме "Глобальные ворота", проходящего в Брюсселе, заявил премьер-министр РА Никол Пашинян.

Как передает пресс-служба правительства РА, выразив признательность главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен за концепцию конференции "Глобальные ворота", Пашинян указал на символичность того факта, что на первом форуме армянской стороной была представлена инициатива "Перекреcтки мира", которая стремится стать важным узлом связей Восток-Запад и Север-Юг. "Рад сообщить вам, что сегодня, благодаря позитивной динамике установления мира между Арменией и Азербайджаном и нормализации армяно-турецких отношений, наша идея "Перекрёстки мира" становится реальностью, обладая полным потенциалом для изменения динамики не только на Южном Кавказе, но и в гораздо более широком географическом масштабе. На Саммите мира в Вашингтоне 8 августа при поддержке президента Трампа Армения и Азербайджан договорились, среди прочего, об открытии региональной инфраструктуры, основанной на принципах территориальной целостности, суверенитета, нерушимости границ, юрисдикции и взаимности. Более того, Армения и США, совместно с третьими сторонами, которые будут определены, совместно реализуют проект "Путь Трампа к международному миру и процветанию", который окажет значительное влияние на укрепление взаимосвязанности в регионе и за его пределами, полностью соответствуя видению инициативы "Перекрёстки мира", - подчеркнул глава армянского государства. Он заметил, что впервые в современной истории регион как политически, так и логистически готов раскрыть свой неиспользованный потенциал и интегрироваться в более всеобъемлющую взаимосвязь между Европой, Южным Кавказом и Центральной Азией. Проект "Путь Трампа к международному миру и процветанию", также известный как маршрут "TRIPP", - это многообещающая инвестиционная программа, открывающая многочисленные возможности для сотрудничества - от железных дорог до энергетики.

"Таким образом, расширение участия Европейского Союза на Южном Кавказе и в Центральной Азии происходит в очень подходящий момент, и Армения готова наводить мосты между этими регионами, способствуя не только развитию инфраструктурных связей, но и цифровой, энергетической и нормативной совместимости, а также структурному согласованию с Европейским Союзом. Отношения между Арменией и Европейским Союзом никогда не были столь тесными. Это развивающееся партнерство создает уникальные возможности для Армении участвовать на более глубоком и стратегическом уровне в развитии концепции европейской взаимосвязанности, в частности, в проектах "Глобальные ворота", "Черноморской стратегии", "Среднего коридора", "Трансъевропейской транспортной сети и других"? - заключил премьер-министр РА.