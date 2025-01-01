|АРФД примет участие в выборах в совет общины Вагаршапата вместе с блоком "Ахтанак"
|Арцахский депутат переведен под домашний арест
|Татоян представил основные направления деятельности создаваемой им политической силы
|Армянские инструктора проходят переподготовку при вовлечении молдавских специалистов в кинологическом центре Комитете госдоходов
|Омбудсмен Армении выражает обеспокоенность ростом числа нарушений права на неприкосновенность частной жизни в стране
|Министр обороны Армении и посол Великобритании обсудили вопросы сотрудничества
|Посол Бельгии в Армении: Открытие коммуникаций создаст потенциал роста в регионе
|Туркменистан укрепляет транспортно-логистическую инфраструктуру и промышленную базу на Каспии
|Пашинян обсудил с еврокомиссаром новую повестку партнерства Армения - ЕС
|Премьер-министр РА: Отношения между Арменией и Европейским Союзом никогда не были столь тесными
|Архитектор: Необходимо изменить подход к реконструкции Мемориала Геноцида армян
|Ваан Костанян: На суверенной территории Армения нет проекта с названием <Зангезурский коридор>
|В Брюсселе обсуждена повестка армяно-люксембургских отношений
|Арцахцы провели акцию протеста у правительства Армении, требуя от властей страны не говорить от их имени на международных площадках
|Премьер-министр РА примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Таджикистане
|Делегация парламента Армении примет участие в осенней сессии ПА ОБСЕ в Стамбуле
|IDBank – спонсор Международной конференции ЕГУ «Трансформирующаяся экономика»
|"Честь имею": К процессу выражения вотума недоверия Пашиняну уже присоединилось 34 депутата
|В Концертном зале им. А. Хачатуряна состоялся концерт "Симфоническая Европа"
|Посол Армении встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам
|Политолог: То, что сейчас преподносится в Армении как "транспортный проект"", завтра может стать очередным нарушением суверенитета Армении
|С бывшего министра культуры РА будет взыскано свыше 25 млн драмов
|В офисе Кочаряна отреагировали на фактчекиг СМИ по делу о "1 марта"
|СЕ: Армения имеет репутацию исключительно образцового партнера не только в регионе Южного Кавказа, но и для всей Европы
|Замминистра: Армения последовательно проводит гуманитарную политику и политику развития, направленные на обеспечение достойной жизни перемещенных лиц
|В Ереване пройдет очередной международный фестиваль воздухоплавания на шарах
|В Ереване задержана группа вооруженных лиц - МВД
|В Следкоме Армении существует методологическая проблема, а именно - стремление достичь идеального состояния: Пашинян
|МИД РА: Армения выполнила 5 из 13 обязательств по решению проблем беженцев
|Франция заинтересована в создании добровольческих отрядов в Спасательной службе Армении
|Группа граждан провела акцию протеста в поддержку архиепископа Микаэла Аджапахяна - они призывают оппозицию объединиться
|Ардшинбанк предлагает 5% cashback при рефинансировании бизнес-кредитов
|В Армении официально стартовала я инициатива ЕС по поддержке местного развития
|Нет родины, кроме нынешней Республики Армения: Пашинян анонсировал преимущество будущей Четвертой Республики
|Армения и Таджикистан хотят активизировать дипломатические контакты и отраслевое сотрудничество
|В ЕГУ открылся Центр демографических исследований
|Политолог: Предстоящие в Армении парламентские выборы определят судьбу нескольких следующих поколений
|Участвуем в выборах отдельно. Эта позиция остаётся без изменений: реакция партии Ванецяна на поддержку Самвела Бабаяна на выборах в Эчмиадзине
|Оппозиционер: Власти, ответственные за войны и огромные человеческие потери, готовятся к своему переизбранию посредством сокрытия реальности
|CIET 2025: Международная конференция и выставка в Авазе открывают новые горизонты устойчивого развития
|ФИФА оштрафовала ФФА за нарушения, допущенные во время матчей Армения-Португалия и Армения - Ирландия
|Эдмон Марукян: Самвел Карапетян и архиепископ Микаел Аджапаян являются политзаключенными
|Галло Маццео: глубоко впечатлен самобытностью армянского искусства и богатством культурного наследия
|Земельный участок площадью 0,8 га будет возвращён общине Мегри
|Первый прокурор МУС ставит под сомнение заключение Рабочей группы ООН по Рубену Варданяну
|Фракция "Мать Армения" осудила нападки Пашиняна на мэра Гюмри
|Серж Саргсян: Страница Арцаха не закрыта
|На саммите в Душанбе планируется подписание документов по борьбе с терроризмом и военному сотрудничеству
|ContourGlobal и Ардшинбанк — вместе в крупнейшей финансовой сделке Банка в энергетической системе Армении.
|ЕС внедряет новую систему пересечения границы - МИД
|Бенни Беннаси, Тата Симонян, Любовь Успенская: Мэрия Еревана представила программу празднования 2807-летия армянской столицы
|Пашинян поздравил Путина с днем рождения
|Серж Саргсян опровергнул Никола Пашиняна
|Серж Саргсян не готов заявить об участии РПА в предстоящих парламентских выборах
|Подписание декларации между Азербайджаном и Арменией в Вашингтоне - это общая победа для тюркских государств: президент Узбекистана
|Эрдоган: Анкара рассматривает Вашингтонскую декларацию Азербайджана и Армении как позитивный шаг
|Второй президент РА намерен принять участие в парламентских выборах 2026 года
|Секретарь Совбеза Армении и посол России обсудили вопросы внерегиональной безопасности
|Баку продолжает говорить о <Зангезурском коридоре>, Ереван же заверяет, что это не относиться к территории
|Роберт Кочарян: Идеи Пашиняна относительно Четвертой Республики продиктованы его глубокими комплексами
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Политолог: Если "новый армянин" станет хозяином страны, Армении больше не будет.
|Эксперт: Единство ААЦ является важным столпом для пред.отвращения опасного процесса распада церкви
|Политолог: Глобальное разрушение договорных механизмов в мире отразится и на Южном Кавказе
|Политолог: Власти Армении создают "иллюзию безопасности" в условиях сохранения угроз безопасности перед страной
|Журнал Forbes: В Америабанке цифровые технологии сочетаются с устойчивым финансированием
|После 8 месяцев в коме ушел из жизни кинорежиссер Тигран Кеосаян
|Левон Тер-Петросян вновь призвал Пашиняна опубликовать документы по карабахскому урегулированию
|<Четвертая республика> станет <красивой оберткой> для уничтожения армянской государственности - Эдмон Марукян
|Ктрич Нерсисян должен уйти, чем раньше, тем лучше. Либо добровольно, либо под давлением народа: Пашинян
|Мнение: Придание "Реальной Армении" статуса госидеологии создаст правовые основания для преследования тех, кто "за" сохранение исторической памяти
|Нет - реваншизму! Армения и родина должны быть ограничены международно признанными границами РА: о чем Концепция эстетики <Реальной Армении>
|Осканян: Правительство, которое заставляет свой народ отказаться от самых ценных символов во имя дипломатии, капитулирует
|В Ереване пройдет 5-я Международная биеннале художественной графики
|Эксперт: В Армении стали больше читать книги, издающиеся на армянском языке
|Адвокат-международник: Вмешательство армянского правительства в дела церкви - ключевой показатель его растущего авторитаризма
|Омбудсмен Арцаха: Армения и Азербайджан добились не только упразднения МГ ОБСЕ, но и сделали невозможным наложение вето на это решение
|Сегодняшняя Армения существует благодаря себе и для себя, не то что раньше: Пашинян
|В ОБСЕ заявили об официальном роспуске Минской группы наделенной мандатом урегулирование нагорно-карабахского конфликта
|Мера пресечения командиру отряда "Чёрная пантера" изменена на домашний арест