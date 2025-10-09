Четверг, 9 Октября 2025 14:59

АрмИнфо. Группа арцахцев провела акцию протеста перед зданием правительства Армении, потребовав от властей больше не говорить от их имени на международных площадках. В частности, они выразили недовольство выступлением премьер-министра Армении Никола Пашиняна в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), который заявил о нереалистичности их возвращения на Родину.

Помимо этого, они выразили недовольство заявлениями властей о том, что вопрос Арцаха окончательно закрыт. В беседе с журналистами координатор движения "Возрождающийся Арцах", бывший член Совета по защите прав арцахцев Анастас Исраелян отметил, что считает такое поведение властей следствием недостаточной борьбы и озвучивания прав арцахцев. Однако он отметил, что, не смотря на это, они не позволят лишить их права на возвращение. "Армянские власти забрали у арцахцев все - их Родину, их детей. Но никто не имеет права лишать нас права на возвращение. Арцах всегда был и будет армянским. Сегодня, конечно, наша родина находится под оккупацией, но это не дает никому право ставить под сомнение наше право на возвращение", - заявил Исраелян.

В ходе акции он также коснулся действий оппозиции. В частности, он заметил, что вопрос арцахцев стал игнорироваться не только властями, но и оппозиционными силами Армении.

Арцахец обратил внимание, что сегодня, помимо патриотических заявлений, с их стороны не предпринимается никаких практических шагов. Между тем он выразил убеждение, что если этот вопрос все также продолжит оставаться для них второстепенным, то никто из них не сможет добиться победы над правящим режимом. "Они должны понять, что вопрос Арцаха всегда должен быть в повестке. Кроме того, мы обязаны показать, что не хотим мира, ради которого нам придется встать на колени перед врагом", - резюмировал Исраелян.

Напомним, что 30 сентября, в ПАСЕ премьер-министр вновь заявил, что тема возвращения беженцев из Арцаха опасна для мирного процесса. Пашинян отметил, что в рамках их представления "беженцы из Нагорного Карабаха должны обустроиться в Армении при содействии международного сообщества".

Отметим, что 19 сентября 2023 года Азербайджан под предлогом "антитеррористической операции" предпринял очередной акт агрессии в отношении Арцаха. Этому предшествовала практически 10-и месячная блокада непризнанной республики. С начавшей осенью 2020 года вражеской агрессии, которая в сентябре 2023 года завершилась полной этнической чисткой Арцаха, свыше 150 тысяч арцахцев лишились Родины и стали беженцами.