Четверг, 9 Октября 2025 13:04

АрмИнфо.8 октября на факультете экономики и управления Ереванского государственного университета (ЕГУ) стартовала вторая международная конференция под названием: «Трансформирующаяся экономика: развитие человеческого капитала, креативная инновационная экономика, устойчивый инклюзивный рост».

Конференция была организована факультетом экономики и управления ЕГУ совместно с Академией региональных наук.

IDBank является спонсором конференции. По словам председателя Правления Банка Мгера Абраамяна, Банк придаёт большое значение развитию экономической мысли и позиционированию Армении на международной научной карте в этом контексте.

Декан факультета экономики и управления ЕГУ Карлен Хачатрян отметил: «Очень важно, что рядом с конференцией находится и банковская система — в лице IDBank, поскольку, к сожалению, подобные обсуждения часто кажутся сугубо академическими и не связанными с частным сектором. Однако главная цель этих обсуждений — повышение благосостояния общества».

Цель конференции — предоставить платформу для распространения результатов инновационных исследований, которая в будущем будет способствовать сотрудничеству между академическими кругами и специалистами из различных научных и образовательных учреждений мира.

В рамках панельной дискуссии на тему «Переосмысление роста ради более устойчивого к климату будущего» был затронут ключевой вопрос: Как переход к чистой энергии может трансформировать модели экономического роста и обеспечить устойчивость, сбалансированное развитие и благосостояние как в развитых, так и в развивающихся регионах?

Среди спикеров — Ерванд Асланян, заместитель директора по корпоративному банковскому обслуживанию IDBank. «Мы все живем на одной планете, и если не будем относиться к ней как к своему дому, завтра столкнёмся с серьёзными проблемами. Да, возможно, есть более насущные, «горящие» вопросы, но климатическая повестка и экологические вопросы не могут быть полностью исключены из повестки дня — над этим нужно постоянно и последовательно работать.

Что касается мероприятия, то подобные проекты повышают уровень информированности общества, дают возможность более широкой аудитории осознать и понять, какое влияние их деятельность оказывает на окружающую среду. А банк может помочь им достичь такого уровня, при котором это воздействие будет минимизировано», — отметил Ерванд Асланян.

Трёхдневная конференция продолжается.