АрмИнфо.Посол Армении в США Нарек Мкртчян встретился с заместителем госсекретаря США по политическим вопросам Эллисон Хукер.

Как сообщает пресс-служба посольства Армении в США, в ходе встречи был обсужден процесс реализации документов, подписанных в Вашингтоне 8 августа, в частности, Меморандума о взаимопонимании между Арменией и США и TRIPP.

Эллисон Хукер снова подтвердила приверженность США повестке установления мира и регионального сотрудничества на Южном Кавказе.