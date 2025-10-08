Среда, 8 Октября 2025 20:32

АрмИнфо. Министр труда и социальных вопросов РА Арсен Торосян принял руководителя ереванского офиса Совета Европы Максима Лонганга. Об этом говорится в пресс-релизе министерства.

В ходе встречи обсуждались текущие программы, достижения и будущие направления сотрудничества между Арменией и Советом Европы, особенно в сферах поддержки вынужденно перемещенных лиц, социальной помощи, гендерного равенства и защиты прав детей.

Была обсуждена программа "Укрепление социальных прав человека в Армении", направленная на поддержку властей Армении в повышении уровня защиты социальных прав и обеспечении реагирования на кризисные ситуации в соответствии с международными стандартами. Особое внимание было уделено совершенствованию политики социального жилья, внедрению новых механизмов поддержки уязвимых групп и продолжению сотрудничества.

Согласно источнику, в сфере гендерного равенства и защиты прав женщин обсуждались процесс внедрения программы реабилитации для лиц, совершивших домашнее и семейное насилие, процесс подготовки специалистов и инициативы по обмену международным опытом.

Обсуждались текущие совместные программы в области защиты детей, в частности, процесс внедрения новой системы защиты прав детей и возможные пути поддержки Совета Европы в этом направлении.

Максим Лонганг высоко оценил плодотворное сотрудничество между Арменией и Советом Европы, отметив, что Армения имеет репутацию исключительно образцового партнера не только в регионе Южного Кавказа, но и для всей Европы.

В завершение встречи Торосян и Лонганг выразили обоюдную готовность к продолжению тесного сотрудничества, направленного на развитие системы социальной защиты, защиту прав уязвимых групп и продвижение политики, соответствующей международным стандартам.-