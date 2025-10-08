Среда, 8 Октября 2025 19:48

АрмИнфо. Компания "Skyball" совместно с мэрией Еревана и при поддержке Комитета по туризму Министерства экономики Республики Армения с 10 по 15 октября организует седьмой международный фестиваль воздухоплавания "Открой Армению с неба". Об этом сообщает мэрия Еревана.

В этом году в фестивале примут участие около 20 воздушных шаров из 10 стран, в том числе из Армении, Бразилии, Болгарии, Германии, Японии, Великобритании, Италии, России, Грузии и Польши. В рамках фестиваля планируется провести 6 демонстрационных полётов в небе над Ереваном.