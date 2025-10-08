Среда, 8 Октября 2025 18:36

АрмИнфо.В уголовную полицию МВД Армении поступила оперативная информация о том, что 32-летний мужчина и его друзья передвигаются по Еревану на нескольких автомобилях, в которых незаконно хранят и перевозят огнестрельное и холодное оружие, а также наркотики.

Информация поступила 3 октября и в тот же день в 18:00. 32-летний мужчина и его друзья были обнаружены на перекрестке улиц Гарегина Нжде и Маиси 9 на четырех автомобилях. Об этом сообщила пресс-служба МВД РА.

Согласно источнику, несколько из них попытались скрыться, что было предотвращено. 10 человек были задержаны и доставлены в Главное управление уголовной полиции, а также автомобили Mercedes, BMW и два Porsche. При личном досмотре у одного из задержанных, 36-летнего мужчины, обнаружен табельный пистолет с семью патронами, у другого 36-летнего мужчины обнаружен нож с секретным замком, аналогичный нож и два пакета с кокаином обнаружены также при личном досмотре у 41-летнего мужчины. Автомобили перемещены на охраняемую территорию и опечатаны.

В следственном отделе Шенгавитского района возбуждено уголовное дело. В отношении 41-летнего мужчины избрана мера пресечения в виде ареста, он переведен в исправительное учреждение.