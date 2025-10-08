Среда, 8 Октября 2025 18:22

АрмИнфо.Невозможно быть эффективным следователем без смелости. Об этом заявил премьер Никол Пашинян 8 октября, выступая на торжественном заседании, посвященном Дню работника Следственного комитета.

По его словам, в Следственном комитете, как и во всех других сферах, существует методологическая проблема, а именно стремление достичь идеального состояния. В связи с этим, указал он, некоторые моменты в этой методологии необходимо изменить, поскольку на пути к этому идеалу высока вероятность разочарования и отчаяния.

<Нам нужно соблюдать баланс, понимать, что, как бы мы ни стремились к идеалу, мы должны сначала понять, что мы его не достигнем. Нам нужно работать над четким, регламентированным и постоянным повышением эффективности. Мне кажется, идеал или идея идеала заключается в том, чтобы на каждом последующем этапе фиксировать, что мы работаем эффективнее, эффективнее раскрываем преступления, эффективнее предотвращаем и сдерживаем преступления>, - сказал он.

<Невозможно быть эффективным следователем без смелости, как и полицейским>, - подчеркнул Пашинян. <В кадровой политике образование, да, очень важно, но на самом деле, я думаю, что смелость - это тоже вопрос образования, потому что смелость также зависит от того, понимает ли человек, что он делает. Нравственность, на мой взгляд, тоже связана с образованием>, - добавил он.

Премьер-министр отметил, что важнейшей задачей правоохранительных органов должно быть не только раскрытие преступлений, но и их предотвращение и сдерживание. <То, что Следственный комитет играет важнейшую институциональную роль в защите государства, общественной безопасности и правопорядка Армении, конечно, очевидный факт. По сути, мы завершили реформу следственной системы, теперь у нас два следственных органа, и это второй год, как мы работаем с этой системой. Теперь нам нужно следить и понимать этот процесс. Надеюсь, придёт время пожинать плоды, хотя, надо сказать, в целом впечатления, конечно, положительные>, - сказал Никол Пашинян.

Глава армянского кабмина также отметил, что нужно иметь достаточно смелости, чтобы признать недостатки работы государственных систем: <Это, на мой взгляд, ещё больше подчеркнёт достоинства. Мы должны также подчеркнуть и недостатки, и я благодарен, что председатель Следственного комитета на это обратил внимание, чтобы у общественности не складывалось впечатление, будто Правительство и Следственный комитет довольны реальностью. Нет, мы знаем все проблемы>, - сказал Никол Пашинян.