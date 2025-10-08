Среда, 8 Октября 2025 17:03

АрмИнфо. 8 октября в Женеве в рамках 76-й сессии Исполнительного комитета УВКБ ООН, заместитель министра иностранных дел РА Роберт Абисогомонян принял участие и выступил на мероприятии под названием "Обзор прогресса на пути к Глобальному форуму по беженцам: от обязательств к результату".

Как передает пресс-служба МИД РА, заместитель министра представил шаги, предпринятые Арменией в процессе выполнения обязательств, принятых в рамках Глобального форума по беженцам, и достигнутый прогресс. В этом контексте он упомянул о законодательных изменениях,

направленные на повышение системной эффективности и прозрачности, а также на обеспечение гарантий уязвимым группам населения.

Роберт Абисогомонян отметил, что Армения добровольно взяла на себя 13 обязательств, 5 из которых уже полностью выполнены, и продолжает работу по выполнению оставшихся 8. Он также подчеркнул, что решение проблем беженцев для Армении носит не только гуманитарный характер, оно включает в себя проблемы, связанные с развитием, управлением и правами человека, которые, в свою очередь, требуют долгосрочного, инклюзивного и скоординированного реагирования на местном и государственном уровнях. Были отмечены активные шаги, предпринимаемые Республикой Армения для обеспечения полной интеграции и безопасности беженцев, включая женщин и девочек, в системах здравоохранения, образования и социального обеспечения.