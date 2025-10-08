Среда, 8 Октября 2025 16:55

АрмИнфо.Франция заинтересована в реализации проекта по созданию добровольческих отрядов в Спасательной службе Армении. Об этом, как сообщает пресс-служба МВД, на встрече с заместителем министра Арменом Казаряном заявила первый советник посольства Франции Жюли Фор.

По ее словам, это позволит развить потенциал быстрого реагирования в кризисных ситуациях, провести оценку рисков и улучшить сферу, обеспечивающую защиту населения.

В свою очередь замминистра, касаясь важности инициативы французской стороны, обратил внимание на необходимость включения в проект цифровых инструментов. Кроме того, он отметил важность уточнения механизмов привлечения, обучения, мотивации добровольцев и запуска волонтерской спасательной сети.

В контексте реализации проекта стороны также подчеркнули значимость активного сотрудничества с европейскими партнерами и Австрийским Красным Крестом. В завершении встречи Казарян и Фор коснулись перспектив расширения сотрудничества.