Среда, 8 Октября 2025 16:53

АрмИнфо.Делегация Армении, возглавляемая председателем Центральной избирательной комиссии Ваагном Овакимяном, в Казахстане приняла участие в 6-м заседании Консультативного совета председателей ЦИК государств-участников СНГ. Об этом сообщила пресс-служба ЦИК РА.

Согласно источнику, в рамках заседания армянская делегация приняла участие в обсуждениях на тему "Формирование электоральной культуры участников избирательного процесса".

В ведомстве отметили, что руководство в Совете перешло к Казахстану, который будет председательствовать до сентября 2026 года.