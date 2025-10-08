Среда, 8 Октября 2025 16:04

АрмИнфо.Группа граждан провела акцию протеста перед зданием парламента Армении в поддержку архиепископа Микаэла Аджапахяна, который ранее был приговорен к двум годам лишения свободы.

Они отметили, что такое решение суда противоречит армянским законам. На постерах, с которыми пришли протестующие, изображены архиепископ, Армянская Апостольская церковь (ААЦ), гора Арарат и карта Армении с Арцахом.

Как сообщила в беседе с журналистами одна из участниц акции - Элеонора Манандян, собравшиеся намерены провести сегодня сидячую забастовку, а в дальнейшем они объявят о своих следующих шагах. Своей акцией, как пояснила Манандян, они хотели показать ту цену, которую страна заплатила за мир с Азербайджаном. В частности, это потеря Арцаха, отказ от Арарата, нападки на Армянскую Апостольскую церковь (ААЦ) и ее представителей.

"Мы хотели продемонстрировать, что мир с Азербайджаном предполагает лишь одно - сдачу всей Армении. Провозглашенная премьер-министром Николом Пашиняном четвертая Республика представляет из себя Армению в составе Азербайджана. Именно это должно понять и осознать армянское общество", - отметила Манандян.

Помимо этого, по ее словам, акция преследует и другую цель. Как пояснила Манандян, они хотят призвать оппозицию объединиться и перейти к серьезным шагам. Кроме того, они хотят побудить ее к созданию Национального фронта для защиты Родины. "С этой целью мы намерены начать проводить встречи с их представителями и таким образом способствовать объединению оппозиционных сил", - пояснила Манандян.

В заключении участница акции выразила убеждение, что в конечном итоге, именно объединение оппозиции приведет к лишению Никола Пашиняна власти.

Напомним, что ранее, эта же группа граждан провела акцию протеста у парламента Армении и СНБ в поддержку архиепископа в связи с последним заседанием по его делу. Решением судьи Армине Меликсетян он был приговорен к двух годам лощения свободы "за призывы к насильственному свержению власти". Примечательно, что речь идет о призывах, которые были озвучены год назад и были признаны СНБ Армении как не содержащие состава преступления. В этот же день протестующие также выразили поддержку другому священнослужителю, лидеру движения "Священная борьба" Баграту Галстаняну.