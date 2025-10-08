Среда, 8 Октября 2025 15:54

АрмИнфо.С 9 сентября по 31 декабря 2025 года микро, малые и средние предприятия, осуществляющие деятельность в Армении, смогут перевести свои бизнес-кредиты в Ардшинбанк и вернуть себе 5% от суммы рефинансирования (cashback). Если у заемщика есть кредиты в нескольких банках, их можно объединить в один и перевести в Ардшинбанк.

Рефинансирование в Ардшинбанке позволит заемщикам получить лучшую в стране процентную ставку:

• 11.5% годовых в драмах

• 8.5% годовых в долларах США

Это даст возможность бизнесу:

• снизить ежемесячную кредитную нагрузку,

• освободить денежные потоки,

• получить дополнительную сумму наличными и использовать её по собственному усмотрению.

Как отмечают в банке, рефинансирование позволяет объединить несколько займов в один, что фактически означает закрытие кредитов, выданных в разных банках на разных условиях, и переход на один новый кредит с более выгодной ставкой и новым графиком погашения.

Условия акции для клиентов МСП:

• Минимальная сумма рефинансируемого кредита — 20 млн драмов или эквивалент в иностранной валюте

• Максимальная сумма — 1 млрд драмов или эквивалент в иностранной валюте

• Фиксированная годовая процентная ставка:

o 11.5% — в драмах

o 8.5% — в долларах США

• Срок кредита — до 120 месяцев

• Льготный период по основному долгу — до 12 месяцев (по желанию заемщика)

• Cashback — 5% от суммы кредита, выплачивается сразу при его выдаче

• Сумма кредита не может превышать 100% от ликвидной стоимости залоговой недвижимости

Подать заявку на рефинансирование кредита можно в любом филиале Ардшинбанка. Подробнее об акции — на официальном сайте банка или по телефону 012 22 22 22.