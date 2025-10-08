Среда, 8 Октября 2025 15:52

АрмИнфо.Флагманская инициатива Европейского союза (ЕС) по поддержке местного развития "Лидеры сообществ за экономическое развитие" (CLED), реализуемая Программой развития Организации Объединенных Наций (ПРООН), официально стартовала в Армении. Как передают организаторы, в мероприятии, стартовавшим в Ереване приняли участие представители правительства РА, ЕС, ПРООН, местных общин и организаций гражданского общества.

Третий этап CLED основан на предыдущих достижениях, но при этом особое внимание уделяется подходу к местному развитию. Теперь вместо поддержки краткосрочных и разрозненных проектов, общины будут работать над пакетом скоординированных инициатив. Это отражает обязательство ЕС в рамках CLED расширять возможности местных органов власти и способствовать устойчивым преобразованиям в регионе Восточного партнерства, а также содействовать системным изменениям.

"Укрепление роли наших сообществ жизненно важно для повестки развития Армении. Благодаря этой инициативе, поддерживаемой ЕС и ПРООН, мы предоставляем общинам инструменты для формирования устойчивого и жизнеспособного будущего для своих граждан", - заявил заместитель министра территориального управления и инфраструктуры Аветик Дарбинян.

"ЕС по-прежнему привержен поддержке армянских общин, стремящихся стать движущей силой устойчивого и инклюзивного роста, в частности, путем продвижения "зеленого" перехода и стимулирования инноваций на местном уровне", - заявил глава отдела сотрудничества Представительства ЕС в Армении Франк Хесс,

"Этот новый этап знаменует собой переход к более трансформирующим, ориентированным на миссию подходам, которые позволяют общинам переосмыслить свою роль в повышении устойчивости и обеспечении устойчивого развития, одновременно внося ощутимые улучшения в жизнь своих граждан", - добавила Постоянный представитель ПРООН в Армении Натия Нацвлишвили.

В августе 2025 года к программе присоединились десять общин из стран Восточного партнерства, включая Апаран, Горис и Ноемберян из Армении. Она предполагает постановку четких, амбициозных целей, требующих инноваций и координации действий между секторами и субъектами. Этот подход направлен на стимулирование экономического роста путем решения сложных проблем и разработки взаимосвязанных решений, приносящих пользу обществу.