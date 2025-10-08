Среда, 8 Октября 2025 14:45

АрмИнфо. 8 октября в Душанбе заместитель министра иностранных дел РА Мнацакан Сафарян провел встречу с замглавы МИД Таджикистана Фаррухом Шарифзодой.

Как передает пресс-служба внешнеполитического ведомства Армении, в ходе встречи стороны подчеркнули важность дальнейшего расширения сотрудничества между Арменией и Таджикистаном, обсудили вопросы контактов на высшем уровне. Было затронуто взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах, а также в сфере коммуникаций, торговли и культуры.

По итогам встречи была достигнута договоренность об активизации дипломатических контактов и отраслевого сотрудничества в целях дальнейшего углубления и укрепления отношений между Арменией и Таджикистаном.