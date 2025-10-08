Среда, 8 Октября 2025 13:58

АрмИнфо.Ереванский государственный университет (ЕГУ) и армянский офис Фонда народонаселения ООН официально объявили о двух важных инициативах.

Первая - проект "Демографическая устойчивость: расширение прав и возможностей женщин посредством научно обоснованной политики", финансируемый правительством Великобритании, и вторая - открытие Центра демографических исследований в ЕГУ в партнерстве с Министерством труда и социальных вопросов Республики Армения. Об этом говорится в сообщении Фонда народонаселения ООН.

Согласно источнику, Центр демографических исследований станет центром для углубленных демографических исследований, будет содействовать разработке научно обоснованной политики и демографическому образованию, поддерживая реализацию новой демографической стратегии Армении. Новая программа, реализуемая в сотрудничестве с Центром, будет сосредоточена на использовании данных для расширения возможностей женщин, что является ключевым компонентом демографической устойчивости Армении. Мероприятие, прошедшее в ЕГУ, объединило широкий круг заинтересованных сторон, включая представителей правительства, академических кругов, гражданского общества, дипломатического корпуса и доноров, а также структуры ООН. Оно послужило площадкой для освещения роли исследований, данных и научно обоснованной политики в содействии инклюзивной демографической устойчивости.

На мероприятии выступили министр труда и социальных вопросов Арсен Торосян, посол Великобритании в Армении Х. Г. Александра Коул, ректор ЕГУ Ованнес Ованнисян, постоянный координатор ООН Франсуаз Жакоб и руководитель армянского офиса Фонда народонаселения ООН Лусине Саркисян.

"Основная цель Демографического центра - разработка политики, основанной на данных, продвижение новых исследований и, в будущем, добавление образовательного компонента. Центр также позволит нам проводить обучение специалистов в различных областях, а также станет прекрасной площадкой для наших студентов, которые будут заниматься исследованиями и становиться демографами, тем самым заполняя профессиональный пробел", - отметил ректор ЕГУ Ованнес Ованнисян.

"Мы рады, что запущенная сегодня программа полностью соответствует приоритетам правительства РА: она сочетает в себе научные исследования, анализ данных и разработку политики, что позволяет нам применять научно обоснованные и эффективные подходы для реагирования на текущие демографические и социально-экономические вызовы. Уверен, что наша совместная работа продолжит способствовать реализации обязательств, взятых правительством РА, направленных на обеспечение демографической стабильности и полную реализацию человеческого потенциала страны", - подчеркнул Арсен Торосян.

По словам посла Великобритании, эта программа - больше, чем просто политическое вмешательство. Это инвестиция в будущее Армении.

Расширяя права и возможности женщин посредством непрерывного обучения и разработки гендерно-чувствительной политики, правительство Великобритании помогает заложить основу для более прочной демографической стабильности и инклюзивного экономического роста>.

В свою очередь, постоянный координатор ООН в Армении Франсуаз Жакоб подчеркнула, что создание Центра демографических исследований - важный шаг. Он станет центром передового опыта не только для Армении, но и для всего региона. Устойчивое развитие имеет ключевое значение для ООН, и, инвестируя в образовательное учреждение, вы обеспечиваете его устойчивость.

"Проект, который мы запускаем сегодня при поддержке программ развития правительства Великобритании, - это не просто инициатива. Это часть более масштабной миссии: как Армения может превратить демографические проблемы в возможности и как расширение прав и возможностей женщин и гендерное равенство могут стать движущей силой стабильности и роста",

- отметила Лусине Саркисян.