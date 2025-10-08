Среда, 8 Октября 2025 13:44

АрмИнфо. Партия <Отечество>, возглавляемая бывшим директором Службы нацбезопасности Армении Артуром Ванецяном с уважением относится к решению экс-командующего Армией обороны Арцаха Самвела Бабаяна поддержать кандидата <Отечества> на выборах в Вагаршапате. Об этом заявил член совета партии <Отечество> Сос Акопян, указав, что <за пределами этой поддержки у них не было никаких дополнительных обсуждений>.

<Мы благодарны всем оппозиционным силам, которые уже поддерживают нас или желают это сделать в рамках этих выборов. Мы подтверждаем нашу позицию: готовы к обсуждению и сотрудничеству с любой силой, которая ведёт реальную борьбу против нынешней власти>, - сказал Акопян.

Он подчеркнул право каждого человека, в том числе Самвела Бабаяна, поддерживать того или иного кандидата. <И мы рады, что Самвел Бабаян поддерживает именно Хачика Манукяна в Эчмиадзине>, - добавил он.

<Мы уже заявили, что участвуем в выборах отдельно. На данный момент эта позиция остаётся без изменений. В то же время мы продолжаем и будем продолжать проводить консультации с другими оппозиционными силами>, - отметил Сос Акопян.

Отметим, что 7 октября в интервью изданию CivilNet Самвел Бабаян заявил о начале политического сотрудничества с Артуром Ванецяном, не исключив, что Ванецян может стать кандидатом на пост премьер-министра. По словам Бабаяна, он и Ванецян совместно поддержат выдвижение поэта и публициста Хачика Манукяна - кандидата от партии <Родина> на предстоящих выборах в органы местного самоуправления в Эчмиадзине. Он отметил, что результаты этих выборов станут решающими для определения формата участия в парламентских выборах 2026 года. Отвечая на вопрос о том, не мешает ли ему политическое прошлое Ванецяна, в частности сотрудничество с бывшим президентом Сержем Саргсяном, Бабаян ответил: <Я не считаю, что Ванецян был самым близким или самым далёким человеком для Сержа Саргсяна>. Бабаян также подтвердил, что сам не претендует на пост премьер-министра: <Я могу занять позицию на втором, третьем или даже четвёртом плане - во имя национального единства>, - сказал он.

Напомним, что 16 ноября в укрупнённой общине Вагаршапат пройдут выборы в органы местного самоуправления. Список правящей партии <Гражданский договор> на этих выборах возглавит и.о. главы Аргишти Мехакян. Список партии <Мать Армения> возглавит Гриша Арутюнян. Председатель Центрального исполнительного комитета правоцентристской партии <ВПЕРЕД> Севал Хачатрян также сообщил о своем участии в выборах во главе блока <Победа>.