АрмИнфо.3-4 ноября 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза», на побережье Каспийского моря, пройдут Международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана». Это знаковое мероприятие соберёт более 500 делегатов из 40 стран, среди которых – высокопоставленные государственные министры, руководители международных строительных и химических компаний, представители финансовых институтов и инновационных стартапов.
Программа конференции и сопровождающая её выставка превратят Авазу в центр международного диалога по вопросам устойчивого развития, внедрения передовых технологий и расширения глобального сотрудничества в отрасли.
Ключевые темы CIET 2025
На конференции будут рассмотрены вопросы вклада строительного, энергетического и промышленного секторов в устойчивый рост, модернизацию и международное сотрудничество:
Выставка: достижения и инновации
Параллельно с конференцией пройдёт выставка, на которой будут представлены последние достижения в области строительства, энергетики, нефтехимии и химической промышленности. Среди них – передовые строительные материалы, современные энергетические решения и цифровые технологии, направленные на развитие отраслей.
Значение CIET 2025
Объединяя масштабные дискуссии мирового уровня и динамичную международную выставку, CIET 2025 предоставляет уникальную платформу для:
Заключения новых партнёрств и привлечения инвестиций;
Ознакомления с лучшими мировыми практиками и новейшими инновациями в строительстве, энергетике и промышленности;
Презентации достижений Туркменистана авторитетной международной аудитории;
Углубления сотрудничества между государственными структурами, финансовыми институтами и частным сектором.
Туркменистан предлагает значительный инвестиционный потенциал как в строительстве, так и в энергетике. Амбициозные проекты городского развития, включая умный город Аркадаг, масштабную модернизацию инфраструктуры и внедрение экологически чистых строительных решений, открывают новые перспективы для международного участия. Параллельно огромные запасы углеводородов, расширение газохимической промышленности и новые проекты в области возобновляемой энергетики создают возможности для инвесторов в реализации инициатив, способствующих устойчивому росту и укреплению региональной связанности.
Регистрация на CIET 2025 уже открыта. Приглашаем представителей бизнеса, государственных структур и международных организаций принять участие в ведущем мероприятии Туркменистана в сфере строительства, промышленности и энергетики.
Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте: https://ciet-turkmenistan.com/en/registration.