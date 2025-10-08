Среда, 8 Октября 2025 12:13

АрмИнфо.3-4 ноября 2025 года в Национальной туристической зоне «Аваза», на побережье Каспийского моря, пройдут Международная конференция и выставка «Развитие строительной, промышленной, химической и энергетической отраслей Туркменистана». Это знаковое мероприятие соберёт более 500 делегатов из 40 стран, среди которых – высокопоставленные государственные министры, руководители международных строительных и химических компаний, представители финансовых институтов и инновационных стартапов.

Программа конференции и сопровождающая её выставка превратят Авазу в центр международного диалога по вопросам устойчивого развития, внедрения передовых технологий и расширения глобального сотрудничества в отрасли.

Ключевые темы CIET 2025

На конференции будут рассмотрены вопросы вклада строительного, энергетического и промышленного секторов в устойчивый рост, модернизацию и международное сотрудничество:

Строительство, энергетика и промышленность в Год мира и доверия: устойчивый рост, инвестиции и сотрудничество. Высокоуровневая пленарная сессия будет посвящена роли инфраструктурных и энергетических проектов в укреплении сотрудничества, интеграции современных решений в национальное развитие и вкладу отраслей в достижение Целей устойчивого развития ООН.

Высокоуровневая пленарная сессия будет посвящена роли инфраструктурных и энергетических проектов в укреплении сотрудничества, интеграции современных решений в национальное развитие и вкладу отраслей в достижение Целей устойчивого развития ООН. Умное и устойчивое строительство: цифровизация, инновации и развитие кадрового потенциала. Эксперты обсудят стратегии монетизации традиционных энергоресурсов, модернизацию газохимических комплексов, развитие возобновляемых источников энергии и строительство новых электростанций для обеспечения чистой и надёжной энергии.

Эксперты обсудят стратегии монетизации традиционных энергоресурсов, модернизацию газохимических комплексов, развитие возобновляемых источников энергии и строительство новых электростанций для обеспечения чистой и надёжной энергии. Устойчивые строительные материалы и климатоустойчивая инфраструктура. Дискуссии будут посвящены цифровизации, включая BIM-технологии, роботизацию, искусственный интеллект, а также повышению квалификации кадров для модернизации строительных и промышленных процессов.

Дискуссии будут посвящены цифровизации, включая BIM-технологии, роботизацию, искусственный интеллект, а также повышению квалификации кадров для модернизации строительных и промышленных процессов. Надёжная энергетика и конкурентоспособная химическая промышленность как драйверы роста. Участники обсудят интеграцию солнечной и ветровой энергетики, малых модульных реакторов, модернизацию сетей и стратегии декарбонизации для устойчивого развития промышленности и городов.

Участники обсудят интеграцию солнечной и ветровой энергетики, малых модульных реакторов, модернизацию сетей и стратегии декарбонизации для устойчивого развития промышленности и городов. Финансирование будущего: мобилизация капитала для устойчивой инфраструктуры. Делегаты обменяются мнениями о климатически ориентированных инвестициях, ESG-рамках, моделях ГЧП и зелёном финансировании как основе для развития климатически устойчивой инфраструктуры.

Выставка: достижения и инновации

Параллельно с конференцией пройдёт выставка, на которой будут представлены последние достижения в области строительства, энергетики, нефтехимии и химической промышленности. Среди них – передовые строительные материалы, современные энергетические решения и цифровые технологии, направленные на развитие отраслей.

Значение CIET 2025

Объединяя масштабные дискуссии мирового уровня и динамичную международную выставку, CIET 2025 предоставляет уникальную платформу для:

Заключения новых партнёрств и привлечения инвестиций;

Ознакомления с лучшими мировыми практиками и новейшими инновациями в строительстве, энергетике и промышленности;

Презентации достижений Туркменистана авторитетной международной аудитории;

Углубления сотрудничества между государственными структурами, финансовыми институтами и частным сектором.

Туркменистан предлагает значительный инвестиционный потенциал как в строительстве, так и в энергетике. Амбициозные проекты городского развития, включая умный город Аркадаг, масштабную модернизацию инфраструктуры и внедрение экологически чистых строительных решений, открывают новые перспективы для международного участия. Параллельно огромные запасы углеводородов, расширение газохимической промышленности и новые проекты в области возобновляемой энергетики создают возможности для инвесторов в реализации инициатив, способствующих устойчивому росту и укреплению региональной связанности.

Регистрация на CIET 2025 уже открыта. Приглашаем представителей бизнеса, государственных структур и международных организаций принять участие в ведущем мероприятии Туркменистана в сфере строительства, промышленности и энергетики.

Подробная информация и регистрация доступны на официальном сайте: https://ciet-turkmenistan.com/en/registration.