АрмИнфо. 6 октября в Астане состоялись политические консультации между министерствами иностранных дел двух стран под руководством заместителя министра иностранных дел РА Мнацакана Сафаряна и заместителя министра иностранных дел Казахстана Ермухамбета Конуспаева.

Согласно сообщению пресс-службы МИД, в ходе консультаций был подробно обсужден широкий круг вопросов сотрудничества между Арменией и Казахстаном, включая повестку предстоящих мероприятий и взаимных визитов, взаимодействие в двустороннем и многостороннем форматах.

По итогам встречи была достигнута договоренность о продолжении тесных контактов и взаимодействия между внешнеполитическими ведомствами в целях дальнейшего развития и укрепления отношений между Арменией и Казахстаном.