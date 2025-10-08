Среда, 8 Октября 2025 12:05

АрмИнфо. Международная федерация футбола (ФИФА) оштрафовала Федерацию футбола Армении (ФФА) за нарушения, допущенные во время отборочных матчей чемпионата мира по футболу Армения-Португалия и Армения- Ирландия. Об этом говорится в сообщении ФИФА.

Согласно источнику, за нарушения во время матча Армения-Португалия ФФА оштрафована на 12 тысяч швейцарских франков, а за матч Армения - Ирландия еще на 1 тыс швейцарских франков. Таким образом, общая сумма штрафа составила 13 тысяч швейцарских франков. По данным ФИФА, во время матча Армения-Португалия были зафиксированы нарушение порядка и безопасности на стадионе, вторжение на игровое поле или попытки вторжения, использование петард и других пиротехнических предметов. Федерация футбола Португалии, в свою очередь, получила предупреждение за "неправомерное поведение команды". Аналогичные нарушения были зафиксированы и во время матча с Ирландией.

Напомним, что матч Армения-Португалия состоялся 6 сентября 2025 года. Сборная Армении проиграла тот матч с разгромным счётом 0:5.

Но в матче с ирландцами армянские футболисты добились победы со счетом 2:1.