Среда, 8 Октября 2025 12:04

АрмИнфо.Самвел Карапетян и архиепископ Микаел Аджапаян являются политическими заключенными согласно критериям, изложенным в резолюции ПАСЕ. Об этом на своей странице в Telegram канале написал лидер партии "Просвещенная Армения" Эдмон Марукян.

По его словам, резолюция 1900, принятая ПАСЕ в 2012 году, четко определяет, кто может считаться политическим заключенным. Согласно этим пяти критериям, лицо является политическим заключенным, если его задержание было осуществлено с нарушением свободы слова, убеждений или собраний, его задержание или арест были осуществлены исключительно по политическим мотивам в результате применения непропорционального, дискриминационного или несправедливого судебного разбирательства.

"Я представляю эти критерии: а) если задержание было осуществлено с нарушением какой-либо из основных гарантий, закрепленных в Европейской конвенции о правах человека и протоколах к ней, в частности, гарантий свободы мысли, совести и религии, свободы выражения мнений и информации, свободы собраний и объединений.

б) если задержание было осуществлено исключительно по политическим мотивам, без связи с каким-либо преступлением.

в) если срок или условия содержания под стражей по политически мотивированным мотивам явно несоразмерны деянию, в связи с которым лицо было признано подозреваемым или обвиняемым.

г) если лицо по политически мотивированным мотивам было задержано дискриминационным образом по сравнению с другими лицами.

д) если задержание является результатом явно несправедливой процедуры, что связано с политическими мотивами властей.

Исходя из этих критериев, очевидно, что в случае c Самвелом Карапетяном и архтепископлм Микаелом Аджапазяном мы имеем дело с самим фактом политического преследования. Их преследуют не за какие-либо преступления, а за высказанные ими мнения, данные ими интервью и высказанные ими взгляды. Поспешное осуждение архиепископа Михаила к двум годам лишения свободы, а также незаконное уголовное преследование и арест Самвела Карапетяна свидетельствуют об опасной ситуации, сложившейся в Армении, где заглушаются голоса против политики властей и попираются ценности прав человека, демократии и верховенства права. В свете этих фактов можно однозначно утверждать, что эти случаи являются явным свидетельством демократического регресса и вопиющего нарушения свободы слова", считает политик.