Среда, 8 Октября 2025 12:02

АрмИнфо. Суд удовлетворил иск Сюникской областной прокуратуры о защите государственных интересов и возвращении земли в 0,8 га общине Мегри.

Согласно информации генпрокуратуры Армении, 18 апреля 2025 года Сюникская областная прокуратура обратилась в Антикоррупционный суд с иском о защите государственных (общинных) интересов, требуя признать аукцион от 4 июля 2014 года недействительным и применить последствия недействительности.

В частности, прокуратура просила признать недействительными аукцион от 4 июля 2014 года и, как следствие, решение № 19-А от 4 июля 2014 года главы поселка Алванк Сюникской области, договор купли-продажи земельного участка коммунальной собственности, заключенный 9 июля 2014 года между населенным пунктом Алванк и физическим лицом, и государственную регистрацию права собственности на него на имя двух физических лиц 21 марта 2017 года.

Антикоррупционный суд удовлетворил иск прокуратуры Сюникской области 3 октября 2025 года. После вступления решения в законную силу земельный участок площадью 0,8 га, расположенный в населенном пункте Алванк, будет возвращен общине Мегри Сюникской области.

В ведомстве указали, что формальность аукционов по продаже 10 земельных участков площадью 8,5 га в населенном пункте Алванк общины Мегри подтверждена приговором, вынесенным по уголовному делу, рассмотренному судом первой инстанции Сюникской области.

<На основании приговора 17, 18 и 23 апреля 2025 года прокурором было подано пять исков в Антикоррупционный суд с требованием признать аукционы по продаже вышеуказанных земельных участков недействительными и применить последствия недействительности, которые были приняты к производству Антикоррупционным судом, и к ним применены меры обеспечения иска>, - отметили в генпрокуратуре.