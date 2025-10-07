Вторник, 7 Октября 2025 21:21

АрмИнфо. Мы все еще считаем, что страница Арцаха не закрыта. Об этом заявил в беседе с журналистами 7 октября третий президент Армении Серж Саргсян.

Он заметил, что это не единственная разница между ними и действующими властями, подчеркнув, что существуют сотни различий по многим фундаментальным вопросам.

<Не говорю, что это предрешит вопрос существования Арцаха, но у вас есть возможность изучить какие предложения конгрессмены внесли в Конгресс США, какие были сделаны заключения и предложения российскими аналитиками. Я не говорю, что это уже со стороны государств решенные обстоятельства, но это важные обстоятельства. Арцах останется армянским, если в наших мыслях он останется армянским>, - подчеркнул Саргсян.

При этом третий президент выразил мнение, что Алма-Атинская декларация не может быть основанием для урегулирования.

По словам Саргсяна, все, кроме нынешних властей Армении, путь, предлагаемый через Армению, называют <Зангезурским коридором>.

<Я не против обеспечения безопасности других народов и стремления осуществить их мечты, но это не должно оказывать давления на других.

Нынешний правитель Армении спрашивает не против ли вы объединения Турана? Ну пусть объединится. Я искренне не понимаю, правительство какой страны он возглавляет, представителем какой нации он является>,

- добавил Серж Саргсян.