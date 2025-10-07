|Серж Саргсян: Страница Арцаха не закрыта
АрмИнфо. Лидеры стран СНГ по итогам саммита в Душанбе подпишут порядка 20 документов, в их числе <Программа в сфере противодействия терроризму и экстремизму>, а также Концепция военного сотрудничества. Об этом, как передает издание ТАСС, журналистам сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков.
"Планируется подписание ряда документов. Как обычно это делается "в обнос". Это такие документы, как Программа сотрудничества государств и участников СНГ в сфере противодействия терроризму и экстремизму на 2026-2028 годы, по укреплению пограничной безопасности на внешних границах на 2026-2030 годы, Концепция военного сотрудничества до 2030 года, Совместное заявление глав государств СНГ по случаю 80-й годовщины создания ООН, а также по сотрудничеству в борьбе с транснациональной преступностью, Декларация о сотрудничестве в сфере обеспечения региональной энергетической безопасности и другие", - сообщил Ушаков.
Представитель Кремля также добавил, что в настоящее время всего согласовано 18 документов.
