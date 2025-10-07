Вторник, 7 Октября 2025 19:48

АрмИнфо. ContourGlobal успешно завершил рефинансирование портфеля из трёх гидроэлектростанций в Армении на сумму 135 миллионов долларов США.

• Вырученные средства будут направлены на рефинансирование существующей задолженности и оптимизацию структуры капитала в целях достижения высоких стандартов производительности Воротанского каскада мощностью 404 МВт, что составляет около 12% установленной мощности страны.

• Стратегическая сделка была недавно завершена в партнёрстве с Ардшинбанком, крупнейшим банком Армении.

ContourGlobal с гордостью объявляет об успешном завершении рефинансирования портфеля из трёх гидроэлектростанций каскада Воротан, расположенного вдоль реки Воротан. Общая установленная мощность каскада составляет 404 МВт. Электростанции обслуживаются командой из более чем 120 профессионалов и являются краеугольным камнем инфраструктуры возобновляемой энергетики Армении.

Сделка, осуществленная в партнёрстве с крупнейшим банком Армении, Ардшинбанк, позволит рефинансировать существующую задолженность и оптимизировать структуру капитала. Благодаря этой сделке ContourGlobal продолжит обеспечивать высокие стандарты эксплуатации этого важного для электроснабжения страны стратегического актива.

В контексте укрепления энергетического сотрудничества между Арменией и Соединёнными Штатами и расширения двустороннего сотрудничества, соглашение, заключённое между Ардшинбанком и ‘’ContourGlobal Hydro Cascade’’ CJSC, отражает этот импульс и обоюдную приверженность развитию устойчивой и экологически чистой энергетической инфраструктуры в Армении.

За последнее десятилетие ContourGlobal инвестировала около 80 миллионов долларов в модернизацию Воротанского гидрокаскада, сделав его основой энергетической безопасности страны. С момента приобретения компании в июне 2015 года эти электростанции стабильно обеспечивают порядка 10% годового объёма электроэнергии, вырабатываемой в Армении, и составляют около 12% от общей установленной мощности страны, играя ключевую роль в поддержании стабильности и контроле частоты национальной энергосистемы.

Этот стратегический шаг является частью более широкой финансовой стратегии ContourGlobal по оптимизации структуры капитала и направлению ресурсов на развитие возобновляемых источников энергии. Поддержка, оказанная Ардшинбанком, подчёркивает доверие инвесторов к высоким стандартам ContourGlobal и её долгосрочному видению развития чистой энергетики в Армении.

Рефинансирование происходит в знаковый для ContourGlobal год: компания отмечает 10-летие своей деятельности в Армении. За эти годы, помимо технологической модернизации, ContourGlobal также поддержала общественные проекты, принесшие пользу более 120 000 человек , а также укрепила связи с регионом Сюник через инициативы в области образования и развития молодёжи. Десятилетние инвестиций подтверждает долгосрочную приверженность компании энергетическому переходу Армении и благополучию общин, в которых она работает.

В эту крупнейшую сделку вовлечены два участника: один из которых играет системообразующую роль в банковском секторе Армении, другой имеет фундаментальное значение для всей экономики страны. Сделка свидетельствует как о способности армянских банков удовлетворять потребности крупных американских инвесторов, так и о растущем потенциале экономики Армении.