Вторник, 7 Октября 2025 19:37

АрмИнфо.Европейский Союз внедряет новую цифровую систему пограничного контроля - Entry/Exit System (EES), которая начнет действовать с 12 октября 2025 года.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел (МИД) Армении, EES, с одной стороны, будет направлена на усиление контроля за внешними границами Шенгенской зоны и повышение безопасности, с другой - на упрощение процесса въезда и выезда для граждан стран, не входящих в ЕС.

В связи с этим в МИД РА представили положения, с которыми должны быть ознакомлены в том числе граждане Армении. В первую очередь, как отметили во внешнеполитическом ведомстве, новая система распространяется на всех граждан, которые не являются гражданами ЕС или государства-члена Шенгенской зоны, включая граждан Армении.

С внедрением новой системы, согласно источнику, государства ЕС и Шенгенской зоны будут теперь регистрировать каждый въезд и выезд на пограничных контрольно- пропускных пунктах, вместо проставления штампов в текущем паспорте. "Данные, которые необходимо будет для этого предоставить, включают: информация проездного документа, дата и место въезда и выезда, биометрические данные: отпечаток пальца и фотография лица", - пояснили в Министерстве.

При этом отмечается, что система автоматически отслеживает, разрешен ли въезд данному лицу и не было ли превышено правило "нахождения в Шенгенской зоне не более 90 дней в течении 180 дней". Кроме того сообщается, что система будет работать на всех внешних пограничных пунктах пропуска: аэропортах, морских портах и наземных пограничных пунктах пропуска.

"С внедрением новой системы путешественники должны быть готовы к предоставлению биометрических данных, то есть отпечатков пальцев, фотографий, и более длительному периоду проверки на границе, особенно при первом въезде", - предупредили в МИД.

Ознакомиться с более подробной информацией можно по ссылке https://travel-europe.europa.eu/ees.

Напомним, что в 2024 году в Армении было объявлено об официальном начале процесса по либерализации визового режима с ЕС. Заметим, что консультации по этому вопросу были начаты еще 15 лет назад и продолжаются по сей день.