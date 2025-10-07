Вторник, 7 Октября 2025 17:26

АрмИнфо. Свое 2807-летие Ереван отметит в течение трех дней - с 10 по 12 октября в разных участках армянской столицы пройдут праздничные мероприятия.

Как отметил в ходе пресс-конференции 7 октября вице-мэр Еревана Левон Оганесян, у территории историко-культурного музея Эребуни 10 октября, в 16:00, в ереванское небо поднимутся воздушные шары. Кроме того, на территории, прилегающей к Музею, будут организованы различные праздничные мероприятия.

В субботу, 11 октября, в 19:00, в парке Дианы Абгар пройдет концерт электронной музыки с участием армянских диджеев. В 21:00, в этом же парке ереванцев ждет большой сюрприз - своими хитами горожан порадует всемирно известный итальянский диджей Бенни Беннаси.

12 октября в городе пройдут децентрализованные мероприятия. По словам вице-мэра, у Каскада соберутся любители джаза и вина, в парке Дианы Абгар - рока и пива. У здания Академического театра оперы и балета им. А. Спендиаряна - концерт классической музыки с участием Молодежного оркестра Армении под руководством Сергея Смбатяна; любители эстрадного жанра могут посетить площадь Шарля Азнавура. Помимо этого, на площади Сахарова будет организована спортивная площадка, а у Лебединого озера - предусмотрены мероприятия для самых маленьких ереванцев. Завершится воскресный вечер большим концертом на площади Республики, в 21:00, с участием всеми любимого армянского артиста Тата Симоняна, специальным гостем концерта станет Любовь Успенская.

Напомним, что история города Ереван связана с царём Урарту Аргишти I, построившим крепость на возвышенности Арин-Берд и назвавшем её Эребуни. Эта крепость в свою очередь дала название городу, разросшемуся вокруг него. Древняя плита, обнаруженная археологами на том холме, стала своеобразным свидетельством о рождении города. Расшифрованная клинописная надпись сообщала: "С помощью великого Бога Халди, царь Аргишти, сын Менуа построил эту мощную крепость и назвал её Эребуни". Это было 2805 лет назад, за 29 лет до возникновения Рима.

Древний Ереван играл важную роль в экономической и политической жизни Армении на протяжении многих лет; он стоял на перекрёстке караванных путей, и являлся крупным центром торговли. Свой современный облик Ереван обрел в 30-ых годах прошлого столетия. Архитектор Александр Таманян стал <отцом- основателем> современного города. Ему удалось создать уникальный внешний вид города, умело использовав при строительстве зданий архитектурные элементы древних армянских зодчих: резьбу по камню, орнаменты и т.д. Кроме того, Таманян начал в градостроительстве использовать туф, основной природный ресурс Армении. Больше всего в строительстве Еревана использовался розовый туф, и потому армянскую столицу часто называют <розовым городом>.