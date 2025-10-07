Вторник, 7 Октября 2025 17:25

АрмИнфо.Состоялся телефонный разговор премьер-министра РА Никола Пашиняна с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Как передает пресс-служба правительства РА, премьер-министр Армении поздравил президента РФ с днем рождения и пожелал ему всего наилучшего.

Подчеркнув важность дальнейшего развития отношений между Арменией и Россией, премьер- министр Пашинян высоко оценил личный вклад президента РФ в этом процессе.