Вторник, 7 Октября 2025 16:03

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян на встрече с послом России Сергеем Копыркиным коснулись последний событий в регионе и обсудили вопросы внерегиональной безопасности.

Как сообщили в пресс-службе Совбеза Армении, стороны также коснулись двусторонней повестки и обсудили направления дальнейшего сотрудничества. В этом ключе Григорян и Копыркин подчеркнули важность продолжения взаимодействия между офисами Совета безопасности двух стран.