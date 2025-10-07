Вторник, 7 Октября 2025 15:53

АрмИнфо. <Резон объявлять войну армянской идентичности? Что тебе мешает?>, - задается вопросом второй президент Армении Роберт Кочарян на пресс-конференции 7 октября, обращаясь к премьеру Николу Пашиняну и его идее отказаться от армянских символов в лице горы Арарат, инициировать создание <Четвертой Республики>, а также действиях, направленных против Армянской Апостольской церкви.

Напомним, что правительство Армении 11 сентября приняла поправки, согласно которым начиная с 1 ноября 2025 года на въездных печатях в армянских паспортах больше не будет символа горы Арарат. Это, как считает многие эскперты, еще одна уступка Пашиняна Турции и Азербайджану в достижении "эпохи мира" с тем ракурсом, что у Армении нет территориальных претензий к геноцидальной Турции.

По словам Роберта Кочаряна, любому человеку, если он не полностью невежественный, понятно, что идентичность изменчива, но она меняется не сразу, а созвучно жизненным изменениям и в течение нескольких поколений.

<Но он (Пашинян) взял на себя роль изменить армянскую идентичность. Опасность в том, что то, что он сегодня делает - это борьба с армянской идентичностью>, - сказал Кочарян.

<Армения не самая богатая и точно не самая безопасная страна. Что держит армянина в Армении? Ведь пенсия в 2,5 раза в РФ больше, средняя зарплата почти вдвое больше, чем в Армении, уехавшие в РФ точно лучше живут, трансферты посылают оттуда. В таком сложном регионе, как наш, идентичность имеют фундаментальное значение>, - продолжил экс-президент.

Как указал Роберт Кочарян, он и сам мог бы уехать, но то, что выйдя из дома, каждый день может увидеть Арарат, уже причина не уезжать.

То есть, пояснил 2-й президент РА, если лидер страны желает, чтоб армяне не эмигрировали и оставались жить в Армении, в этой сложной экономической ситуации, в этом сложном регионе, наоборот, надо усилить это чувство самобытности и идентичности, а не наоборот.

<Не понимаю, что они делают, - разрушают фундамент. Если так продолжится, и народ примет эти тезисы, в Армении останется 1 млн - тех, кто не сможет уехать.

Скажу то, что уже однажды говорил: <если бы нынешние руководители Армении было турецкими агентами, делали бы то же самое. Я не говорю они агенты - предполагаю, что но люди преодолевающие глубочайшие психологические комплексы>, - резюмировал Роберт Кочарян.

Отметим также, что ранее Никол Пашинян заявлял, что герб Армении с Араратом неактуален и не отражает психологию народа. По его словам, современный герб <не имеет отношения к основанному в 1991 году государству>. Он также подверг критике армянский гимн и предложил убрать финальную строфу <блажен тот, кто погибает за свободу своего народа>. Идея жертвенной гибели за родину, за свой народ, по его мнению, сегодня неактуальна.