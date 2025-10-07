Arminfo.info


 Вторник, 7 Октября 2025 15:53
Александр Аванесов

Роберт Кочарян: Идеи Пашиняна относительно Четвертой Республики продиктованы его глубокими комплексами

АрмИнфо. Идеи премьер­министра РА Никола Пашиняна относительно Четвертой Республики продиктованы его глубокими комплексами. Об этом 7 октября на пресс­конференции заявил второй президент РА Роберт Кочарян.

По его словам, эти  идеи, как и многие другие инициативы действующей власти, не имеют рационального объяснения.  Впрочем, как считает экс- президент, объяснение все же есть, особенно для тех, кто хоть немного знаком с трудами Фрейда.   "Что сделал Никол Пашинян? Он утопил Третью Республику в крови и теперь на подсознательном уровне ему кажется, что если сменит название, очистится от всего. Это единственное объяснение.  На этом фоне объявлять войну системе ценностей и идентичности ничего не даст. Нужно немного углубиться в психологию и понять, что он внутри хорошо понимает все, что наделал, и ищет пути освободиться от кровавых последствий. Примерно то, что он сделал с 1 марта: сам спровоцировал конфликт, в результате которого было 10 погибших, и потом пытался очиститься. То есть мы имеем дело с глубокими комплексами человека, который находится у руля власти. И эти комплексы приводят к многочисленным проблемам для страны", - подчеркнул Роберт Кочарян.

Касаясь вопроса о будущем Никола Пашиняна, экс-президент заметил, что с учетом той социологии, которая существует, вероятность его переизбрания равна нулю. "Если, конечно, мы не совершим ошибок.

 

Помните, с какими лозунгами Пашинян участвовал в выборах 2018 года - демократия, борьба с коррупцией, социальная справедливость? В 2021 году были те же лозунги, а также твердое намерение сохранить Карабах, провести деоккупацию Шуши и Гадрута. Сейчас я хотел бы смоделировать вместе с вами то, с какими тезисами Никол Пашинян пойдет на выборы 2026 года. Ты будешь говорить о демократии, держа двух священнослужителей и Самвела Карапетяна в тюрьме? Какая еще демократия?  Скольких глав общин уже арестовали? Что касается социальной справедливости, то он принял уровень бедности в 24%, и сейчас он составляет все те же 24%. О коррупции я и не говорю, он - главарь коррупции в сегодняшней Армении. В истории Армении еще не было случая уничтожения 65 млн. долларов, как в ANIF.  А из Всеармянского фонда "Айастан" вдруг испарились 100 млн. долларов.  Я тогда был членом Попечительского совета, потребовал отчета. Ответ был следующим: нужно было, потратил. Сейчас у него остался лишь один лозунг - мир. Мы должны показать, что данный лозунг несостоятельный, что сегодняшняя ситуация - это не мир, а всего лишь  прекращение огня", -  сказал  Роберт Кочарян, добавив, что не исключает подтасовки результатов выборов по молдавскому сценарию. Однако подобные действия неизбежно приведут к смене власти.  

Лента новостей
Эксперты
Читать больше
Комментируемые
