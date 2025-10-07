Вторник, 7 Октября 2025 14:20

АрмИнфо.Антикоррупционным комитетом Республики Армения, установлено, что директор коммерческой организации, как лично, так и в составе группы лиц, давал взятки различным должностным лицам за совершение незаконных действий в его пользу.

В частности, директор коммерческой организации, действуя в составе группы лиц, в 2024 году дал взятку в размере 2 миллионов драмов должностному лицу мэрии Еревана с целью решения вопросов, связанных с просроченными техническими условиями на выполнение работ по газоснабжению строящегося здания в Ереване и оформления необходимых документов. Кроме того, в 2024 году он дал в общей сложности около 500 000 драмов в виде взяток должностным лицам Инспекционного органа градостроительства, технической и пожарной безопасности с целью выдачи соответствующих разрешений на незавершенные работы и эксплуатацию, осуществляемые через его компанию по 5 разным адресам.

В ходе предварительного расследования в 2024 году также было установлено следующее: в октябре директор указанной организации дал взятку сотрудникам коммерческих организаций в размере 300 000 драмов с целью фальсификации соответствующих документов, связанных со строительством газораспределительной станции для государственных нужд, и включения в них ложной информации о завершении работ. Кроме того, директор организации в 2024 году дал взятку должностным лицам мэрии Еревана в размере 400 000 драмов с целью избежать административной ответственности за проведение строительных работ на земельном участке, принадлежащем общине, без разрешения и за незаконное строительство канализации.

Также было установлено, что в январе 2025 года он сговорившись с другим лицом, предложил дать взятку должностному лицу Службы по призыву и мобилизации Министерства обороны РА с целью организации процесса освобождения указанного им лица от обязательной военной службы без наличия оснований, предусмотренных законом. В рамках уголовного производства также возбуждено дело о получении согласия на обеспечение процесса признания победителем тендеров, объявляемых для нужд Министерства внутренних дел РА, компанией, принадлежащей тому же лицу, и о даче взятки должностному лицу МВД за счет полученного в результате этого дохода.

За вышеуказанные преступные деяния директору коммерческой организации предъявлены обвинения по статье 273, части 2, пункту 3 (2 эпизода), статье 436, части 2, пунктам 1 и 3 (2 эпизода), статье 436, части 2, пункту 3 (5 эпизодов) и статье 437, части 1 Уголовного кодекса РА. В отношении него избрана мера пресечения в виде ареста, которая впоследствии была заменена на домашний арест и залог.

Предварительное следствие по уголовному делу завершено, материалы дела направлены в Антикоррупционный суд РА с обвинительным заключением.