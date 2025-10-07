Вторник, 7 Октября 2025 12:47

АрмИнфо. Власти Армении арестовали на месяц дядю без вести пропавшего военнослужащего в 44 дневной войне - Арсена Гукасяна. Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил депутат Национального собрания от оппозиционной фракции "Честь имею" Тигран Абрамян.

Депутат обратил внимание, что под арестом оказался человек, который вместе с другими родителями и родственниками боролся за права и судьбу парней, погибших или пропавших без вести во время войны 2020 года. Между тем, по его словам, власти Армении делают все, чтобы ввести родителей в заблуждение, заверяя, что сами они (власти - ред.) делают все возможное для поиска и уточнения судьбы пропавших военнослужащих. Однако Абрамян уверен, что на самом деле под этим кроется большой обман.

"Я знаю как минимум 5 родителей, которых власти отправили в тюрьму только за то, что они настойчивы, требовательны и последовательны и борются за справедливость и правду. Люди, взявшие в руки оружие и ушедшие на фронт в судьбоносный для страны момент, заслуживают самого большого уважения, но, несмотря на это, правящий режим поступает прямо противоположным образом - принижает их роль, а членов семьи, их близких подвергает преследованиям", - резюмировал оппозиционер.

Напомним, что дядя без вести пропавшего военнослужащего был арестован после того, как во время акции протеста у Министерства обороны Армении кинул бутылку в представителя военной полиции. Вместе с ним был задержан также отец без вести пропавшего военнослужащего в 2020 году - Апиджан Саркисян, однако его позже отпустили с подпиской о невыезде. В связи с задержаниями родственники без вести пропавших военнослужащих провели акцию протеста перед зданием правительства в Армении, где выразили убеждение, что задержания нацелены на то, чтобы заставить их замолчать.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По последним данным Международного комитета Красного Креста на август 2024 года с армянской стороны считаются пропавшими без вести около 1000 лиц, причем порядка 300 человек стали считаться таковыми после последнего обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта в период с осени 2020 по осень 2023 года. Все данные собраны МККК на основе обращений самих родных пропавших без вести. В МККК также сообщили, что в числе этих 300 человек есть несколько десятков обращений, касающихся случаев, когда семья не соглашалась с представленными государством ДНК данными.