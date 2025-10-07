Вторник, 7 Октября 2025 10:32

АрмИнфо.С 13 по 30 октября в Армении пройдет фестиваль японского кино. Об этом сообщает посольство Страны Восходящего Солнца в РА.

Согласно источнику, фестиваль стал традиционным, и в 2025 году он будет проводиться в 19-й раз. В этом году показы пройдут в Ереване, Капане и Дилижане, где будет представлена подборка современных японских фильмов. Все фильмы будут демонстрироваться на японском языке с армянским и английским субтитрами. Вход свободный.