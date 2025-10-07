Вторник, 7 Октября 2025 10:30

АрмИнфо. Апелляционный уголовный суд Армении под председательством судьи Лусине Алавердян оставил без изменений решение суда первичной инстанции в отношении командира добровольческого отряда "Черная пантера" Серопа Гаспаряна, который обвиняется в попытке захвата власти. Об этом на своей странице в Facebook написал адвокат Эрик Алексанян.

Согласно его записи, согласно решению суда первичной инстанции, в отношении Гаспаряна применен домашний арест и залог в 10 млн драмов.

Напомним, что Следственный комитет Армении 18 сентября 2024 года сообщил об аресте троих из семерых подозреваемых в попытке организации захвата власти в Армении. Следствие утверждает, что в течение 2024 года для подготовки захвата власти, подозреваемые завербовали за 220 тысяч рублей в месяц граждан Армении и Арцаха. Вербовка проходила под предлогом прохождения трехмесячных сборов в России и овладения навыками использования новых видов тяжелого оружия, а затем несения боевого дежурства после возвращения в Армению. Арестованный 18 сентября по делу о подготовке захвата власти Гаспарян не признает вину.