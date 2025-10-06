Понедельник, 6 Октября 2025 19:03

АрмИнфо.Центральная избирательная комиссия РА 6 октября созвала внеочередное заседание с повесткой дня о передаче мандата депутата, полномочия которого досрочно прекращены, следующему кандидату.

Как передает пресс-служба ведомства, 29 сентября в ЦИК поступил протокол председателя НС Алена Симоняна о признании полномочий депутата НС Арегназ Манукян прекращенными.

1 октября в ЦИК также поступило заявление о самоотводе и отказе от мандата от кандидата в депутаты Айка Халатяна, включенного в избирательный список блока партий "Армения". Таким образом, мандат депутата, избранного по избирательному списку блока партий "Армения" и полномочия которого были прекращены досрочно, достался следующему кандидату от списка блока "Армения" Петросу Мегряну.