Понедельник, 6 Октября 2025 18:57

АрмИнфо. Бывший Защитник прав человека Армении Арман Татоян подает заявку об участии в политической жизни страны. Об этом говорится в видеообращении, размещенном в соцсетях Татояна.

<Нам навязывают 2 пути и последовательно убеждают, что все давно решено, сея равнодушие и ненависть друг к другу.

Я посвятил свою профессиональную жизнь правозащитной деятельности, но в создавшихся условиях эта работа сама по себе не приносит результатов.

Я подаю заявку на использование политики для объединения людей и развития страны во имя настоящего мира.

Это заявка не на то, чтобы жить по старым правилам, а на то, чтобы изменить эти правила, это заявка на то, чтобы быть хозяином слова и работать вместе ради Армении, чтобы показать, что есть независимый ум, независимая речь, дееспособная команда.

Вместе мы должны восстановить разрушенную политическую систему и сформировать правовое государство, построить страну возможностей>, - заявил экс-Омбудсмен.

По его словам, это отнюдь не путь в одиночку. <Мы должны встать плечом к плечу, чтобы пройти его, став сильнее. Мы должны объединиться не из отчаяния, а во имя надежды. Мы можем это сделать, и должны это сделать.

Присоединяйтесь к нам во имя ваших семей, присоединяйтесь к нам во имя нашей Родины>, - заявил Арман Татоян.