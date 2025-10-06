Понедельник, 6 Октября 2025 18:55

АрмИнфо.Родственники без вести пропавших военнослужащих в 44-дневной войне 2020 года провели акцию протеста перед зданием правительства Армении. Они пришли сюда в связи с задержанием двух родителей.

Как рассказал в беседе с журналистами один из участников акции, отец пропавшего военнослужащего Давида Узуняна - Баграт Узунян, задержанных сначала привезли в полицейский участок, а затем им сообщили, что их переводят в суд административного района Ачапняк. В связи с этим, по словам Узуняна, позже они собираются направиться к суду, чтобы продолжить свою акцию там.

У правительства, как отметили родственники пропавших военнослужащих, они собрались, чтобы узнать причину задержания родителей. По предварительным данным это связано с инцидентом, произошедшим в ходе акции протеста перед зданием Министерства обороны. В частности, с брошенной бутылкой в сторону военной полиции. "Однако отмечу, что на самом деле они задержаны на основе выдуманного и сфабрикованного дела", - уверен Узунян.

Родители выразили убеждение, что подобные действия преследуют иную цель. В частности, по их словам, это делается для того, чтобы заставить их замолчать и перестать предпринимать какие-либо действия в надежде узнать судьбу их пропавших на войне близких.

В беседе с журналистами депутат от оппозиционной фракции "Армения" Гарник Даниелян, в свою очередь, напомнил, что на данный момент официально без вести пропавшими считаются 191 человек. Он обратил внимание, что власти Армении активно и неоднократно проводят встречи с азербайджанской стороной, однако по итогам этих встреч до сих пор нет ни одной вести по части судьбы без вести пропавших.

В этом ключе он также заметил, что сегодня президент Турции Реджеп Эрдоган направился с визитом в Баку, и задался риторическим вопросом, не являются ли новые задержания очередным сигналом со стороны властей, что они готовы на все.

Напомним, что ранее состоялась акция протеста родственников без вести пропавших и заложников у здания Министерства обороны Армении. Акция сопровождалась словесной перепалкой, переросшей в потасовку, поскольку не выполнялась ранее достигнутая договоренность о встрече с начальником Генштаба Вооружённых сил Эдвардом Асряном и бывшим командующим Армией обороны Арцаха Камо Варданяном. Такой ответ не удовлетворил собравшихся родственников - они перекрыли вход в здание Министерство. В связи с ситуацией у ворот административного комплекса Минобороны сосредоточились полицейские силы.

Отметим, что до сих пор не известно точное число армянских военнопленных и заложников, удерживаемых в азербайджанских тюрьмах. По последним данным Международного комитета Красного Креста на август 2024 года с армянской стороны считаются пропавшими без вести около 1000 лиц, причем порядка 300 человек стали считаться таковыми после последнего обострения в зоне нагорно-карабахского конфликта в период с осени 2020 по осень 2023 года. Все данные собраны МККК на основе обращений самих родных пропавших без вести. В МККК также сообщили, что в числе этих 300 человек есть несколько десятков обращений, касающихся случаев, когда семья не соглашалась с представленными государством ДНК данными.