Понедельник, 6 Октября 2025 17:01

АрмИнфо. Горисский государственный колледж продолжает бессрочную забастовку. Она началась по причине назначения директора колледжа без учета мнения коллектива учебного заведения.

Как напомнили в пресс-службе колледжа, о забастовке были проинформированы премьер- министр Армении Никол Пашинян и министр образования, науки, культуры и спорта (МОНКС) Жанна Андреасян. В связи с этим в Горисском госколледже выразили недовольство отсутствием реакции Министерства, в частности, Жанной Андреасян.

Как напомнила забастовочная координационная группа, игнорирование ситуации происходит на фоне возбужденного гражданского дела и судебного процесса, в ходе которого уже выявлено множество фактов фальсификации и искажении документов, допущенных сертификационной комиссией во главе с замминистром Араксией Сваджян.

"Помимо прочего, ранее коллектив колледжа направил главе МОНКС заявление, содержащее 57 подписей с временным предложением урегулирования проблемы. Однако, министр не захотела посмотреть в лицо реальности. Более того, министр предпринимает шаги для придания ситуации большей остроты. Мы все больше убеждаемся, что Министерство выполняет заказ каких-то людей за счет государства, за счет учебного заведения, за счет студентов", - говорится в заявлении.

В связи с вышесказанным колледж представил свои требования. В первую очередь, отменить приказ главы МОНКС или его заместителя о назначении исполняющим обязанности директора создаваемого в Горисе многофункционального колледжа. Отложить также еазначение исполняющего обязанности директора до завершения рассмотрения гражданского дела и вступления решения суда в законную силу.

"В случае невозможности отсрочки назначения исполняющего обязанности директора, назначить врио директора до завершения указанного судебного разбирательства и объявления конкурса на вакантное место. Также требуем организовать встречу с главой МОНКС для обсуждения сложившейся ситуации. Мы будем продолжать забастовку до тех пор, пока не будут выполнены вышеуказанные требования", - резюмируется в сообщении колледжа.

Напомним, что забастовка началась из-за решения объединить колледж с Горисским государственным сельскохозяйственным колледжем. Кроме того, забастовка была связана с тем, что в случае объединения двух колледжей, во главе руководства мог оказаться человек, представляющий интересы правящей партии "Гражданский договор".