Понедельник, 6 Октября 2025 16:03

АрмИнфо. Болгарская пограничная полиция превзошла все мыленные и не мысленные границы грубости и тупости. 1 октября в аэропорту Василь Левски в Софии она задержала официальную делегацию армянской общины Ани, подвергла людей издевательскому обращению и даже заставили их раздеться. Видимо, вступление в зону Шенгенского договора вскружило голову начальникам Приграничной Полиции, которые решили стать католиками похлеще Папы Римского.

Как пишет издание "Флагман", глава общины Ани Арман Сарибекян и сопровождавшая их делегация муниципальных чиновников были приняты в аэропорту Василь Левски в Софии как нелегальные беженцы. Пограничники отвезли их в помещение, заставили раздеться догола, обыскали и допрашивали в течение двух с половиной часов. Об этом сообщил изданию глава муниципалитета Нови-Пазар Георгий Георгиев, по приглашению которого армяне прибыли в Болгарию. Причем в аэропорту их ожидал заместитель мэра городка Нови-Пазар Аян Мехмедов. Армянская делегация должна была подписать соглашение с болгарским муниципалитетом о международном сотрудничестве в области культуры, образования, спорта, туризма и экономики, после того как два города решили стать городами-побратимами.

<Дело было 1 октября. Но спустя четыре дня у меня до сих пор нет никакой официальной реакции от болгарских властей на это унизительное поведение по отношению к нашим гостям>, - сказал он.

Причем, армянские гости привезли в подарок картину из Армении. Во время обыска полицейские сломали у нее каркас. "Я не могу утверждать, что это было сознательное отношение конкретно к нашим официальным гостям, но из всех пассажиров самолета из Еревана полиция решила задержать и допросить только их. Через 20 минут появился пограничник и спросил меня, жду ли я кого-нибудь. Когда он узнал, что я нахожусь в аэропорту с армянской делегацией, он отправился домой. Но, несмотря на это, их не отпустили, продержали еще почти два часа>, - рассказал заместитель мэра Нови-Пазара.

<Наши гости из Армении пытались разговаривать с полицией на русском языке, но те отвечали, что не понимают этого языка. Когда они наконец отпустили их, мэр Ани сказал мне: <Если вы мне не верите, что произошло внутри, там были камеры, попросите показать записи>, - сказал Аян Мехмедов.

Отметим, что это далеко не первый инцидент, когда болгарские пограничные службы <по-скотски> обращаются с прибывшими из Еревана пассажирами. Правда посольство Армении в Софии периодически выступает, и на этот раз выступило, с протестующим письмом, однако <посольский уровень>, по всей видимости, не в состоянии угомонить невоспитанную пограничную полицию.

Ранее, в прошлом году, когда было зафиксировано несколько таких инцидентов, официальные представители Болгарии ссылались на то, что в Болгарии нет стабильного правительства, что страна переживает одновременный кризис партийной и политической системы, и Пограничной полиции <плевать> на работу внешнеполитическое ведомства. Но ситуация изменилась, в Болгарии с января новое стабильное правительство. Не хотелось бы думать, что <горбатого могила исправит>.

Однако плохо, что МИД Армении ни разу не отреагировало ни на один случай подобного беспредела, ни разу не выступило с нотой протеста на своем высоком уровне. Зато, этот инцидент очень понравился азербайджанским СМИ, которые вышли с лукавыми заголовками <Официальную армянскую делегацию унизили в болгарском аэропорту>.