Понедельник, 6 Октября 2025 16:01

АрмИнфо. Никол Пашинян и его правление - катастрофа, и этот факт не может быть зафиксирован голосованием. Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель председателя Республиканской партии Армении Армен Ашотян

"Я внимательно следил за обсуждениями подготовленного нами заявления в комиссии Национального Собрания РА по государственно- правовым вопросам. Прежде всего, хочу отметить качественную политическую позицию и выступление Айка Мамиджаняна, Анны Мкртчян и Тиграна Абрамяна.Я также благодарен присутствующим депутатам блока "Армения" за их активное и содержательное участие.

Демагогическим пустословию и льстивым речам КПА противостоял поток обоснованных и весомых аргументов, а в политических мини-схватках представители оппозиции оказались на несколько голов выше и убедительнее. Параллельно читая международную прессу, я наткнулся на сообщение о том, что сегодня в Европарламенте будет обсуждаться инициатива о выражении недоверия главе Европейской комиссии, к которой, возможно, присоединятся и депутаты правящей фракции Европейской народной партии. Не помешало бы и кочевникам с мандатами от "Гражданского договора", которые объявили путь "в Европу", изучить европейский опыт выражения недоверия главе правительства. Как говорится, "никогда не говори никогда". Кстати, это касается и некоторых кругов с оппозиционными взглядами", - отметил оппозиционер.

Он добавил, что, в конце концов, обнаруженный рак - это рак, независимо от того, голосует ли пациент за диагноз или нет.

Напомним, что на заседании комиссии обсуждался проект заявления НС "О национальном кризисе и провале управления", который был отклонен правящим большинством.